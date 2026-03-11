Utrka s vremenom: Mađarska i Slovačka blokiraju odluku o sankcijama. Ovaj put na stolu je i 'eksplozivan element'

Mađarska i Slovačka opiru se obnovi sankcija Europske unije prema više od 2.700 pojedinaca i tvrtki, donesene kao odgovor na puni vojni napad Rusije na Ukrajinu, svega nekoliko dana prije isteka roka 15. ožujka, dok napetosti oko oštećenog naftovoda i dalje traju. Prema pravilima EU-a, sankcije se moraju produživati svaka šest mjeseci jednoglasnom odlukom. Prvi pokušaj produljenja individualnih ograničenja u srijedu poslijepodne, tijekom sastanka veleposlanika u Bruxellesu, nije rezultirao zaključkom.

Mađarska i Slovačka su se usprotivile odluci nakon što su im odbijeni zahtjevi za uklanjanje nekoliko pojedinaca s crne liste, prenijelo je nekoliko diplomata Euronewsu. Posebno kontroverzan bio je slovački zahtjev koji se odnosio na poduzetnike Mihaila Fridmana i Alishera Usmanova. Sastanak je završio bez rješenja.

Novi susret zakazan je za petak, kada će ulog biti znatno veći. Ako sankcije ne budu obnovljene prije 15. ožujka, svi navedeni na crnoj listi, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, bit će automatski oslobođeni. Oligarsi, propagandisti i vojne tvrtke ponovno bi dobili pristup milijunima sredstava raspoređenih diljem EU-a.

Ovo nije prvi put da se Bruxelles našao u utrci s vremenom. Prošlog ožujka Mađarska je ukinula svoj veto na obnovu individualnih sankcija manje od 48 sati prije roka, a slična situacija ponovila se šest mjeseci kasnije. Ove je godine, međutim, prisutan novi eksplozivni element: naftovod Družba. Mađarski premijer Viktor Orbán i slovački premijer Robert Fico optužili su ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da namjerno drži naftovod zatvorenim iz „političkih razloga“. Oba premijera tvrde da je sustav operativan.

Zelenski, s druge strane, poručuje da je infrastruktura ozbiljno oštećena ruskim napadom dronom 27. siječnja te da je potrebna obnova, koja bi zbog opasnih uvjeta na terenu mogla potrajati i do mjesec i pol dana. Spor, koji je prošlog tjedna dramatično eskalirao, doveo je do toga da je Orbán blokirao zajam Europske unije za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi eura, koji su čelnici EU-a dogovorili u prosincu. Fico je naglasio da bi mogao zadržati veto ako Orbánova stranka izgubi opće izbore 12. travnja.

Europska komisija, uhvaćena u sredini, zatražila je od Kijeva ubrzanje popravaka i od Budimpešte oslobađanje zajma. Međutim, s obzirom na to da Orbán u anketama zaostaje dvocifreno, izgledi za rješenje prije izbora brzo opadaju. Uz to, Mađarska i Slovačka blokiraju i usvajanje nove runde gospodarskih sankcija Rusiji, koja je bila spremna prije nego što je izbio spor oko Druzhbe. Paket uključuje potpuni zabranu pomorskih usluga za ruske naftne tanker-e. Kako bi prekinula zastoj, Komisija razmatra mogućnost financijske pomoći za obnovu naftovoda Družba.