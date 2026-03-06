Naši Portali
prvi izbor kupaca

Kaufland nositelj priznanja za najbolji omjer cijene i kvalitete

Kaufland
Foto: Kaufland
1/3
VL
Autor
Promo
06.03.2026.
u 11:56

U neovisnom istraživanju ICERTIAS-a Kaufland je prvi izbor kupaca kada je riječ svakodnevnoj kupnji i omjeru kvalitete i cijene

Kaufland je, prema neovisnom istraživanju tvrtke ICERTIAS, službeno potvrdio svoju poziciju među trgovcima s najboljim omjerom cijene i kvalitete. 

Naime, osim Best Buy priznanja za omjer cijene i kvalitete, kupci su Kaufland prepoznali i u kategorijama voća i povrća, svježeg mesa te delikatesa.

Tako ukupan mesni asortiman na uslužnom pultu u Kauflandu obuhvaća više od 75% proizvoda domaćih dobavljača. Također, za hrvatsku perad, junetinu i svinjetinu cijeli proces – od uzgoja do pakiranja – odvija se u Hrvatskoj.

Kaufland
Foto: Kaufland

U segmentu delikatesa dostupno je oko 80 različitih artikala od kojih je 75% od hrvatskih dobavljača, dok taj postotak u kategoriji kobasica iznosi gotovo 100%.

Posebno se ističe i ponuda voća i povrća koja obuhvaća više od 240 proizvoda od kojih je 30 BIO proizvoda. Također, Kaufland surađuje s preko 80 domaćih dobavljača te u prosjeku ukupno nudi više od 70% domaćeg voća i povrća na godišnjoj razini

Uz širok izbor, kupci ističu i snažnu akcijsku ponudu s više od 1000 artikala na akciji tjedno. Akcije su dostupne svih 52 tjedna u godini, uz dodatne vikend i sezonske akcije te Kaufland Card pogodnosti. 

Kaufland
Foto: Kaufland

Kaufland pritom ostaje fokusiran na pristupačne cijene, domaće proizvode i koncept „sve na jednom mjestu“ – od opremanja doma do svježih namirnica za ručak.

„Kupci danas vrlo jasno znaju što traže - kvalitetu, transparentno podrijetlo i cijenu koja ima smisla. Drago nam je da su u istraživanju prepoznali upravo te elemente naše ponude, osobito snažan udio proizvoda domaćih dobavljača i kontinuirane akcijske aktivnosti”, objasnio je Daniel Šturm, član Uprave za Nabavu u Kauflandu.

Istraživanje tvrtke ICERTIAS provedeno je online na području Republike Hrvatske među ukupno 2400 ispitanika.

ICERTIAS Kaufland

