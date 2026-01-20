Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE JE GORJELO

VIDEO Dočekali su ih kao heroje: Pogledajte lude scene s ulica Senegala nakon slavlja na Kupu nacija

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal Victory Parade
ZOHRA BENSEMRA/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
20.01.2026.
u 20:15

Obraćajući se afričkim prvacima, predsjednik je pohvalio je herojske "Lavove", ističući njihovu kvalitetu igre i sportski duh

Deseci tisuća Senegalaca preplavili su ulice Dakra kako bi proslavili pobjedu senegalske nogometne reprezentacije na afričkom Kupu nacija. Podsjetimo, Senegal je u nedjelju u finalu u Rabatu nakon produžetaka pobijedio Maroko sa 1-0, a gol odluke zabio je Pape Gueye u 94. minuti. Finale je obilježila drama u završnici utakmice kada su senegalski igrači demonstrativno napustili teren nakon što je sudac dosudio kazneni udarac za domaćine. Prekid je trajao skoro 20 minuta, a na koncu je razum prevladao. Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu Maroka, pokušao je zabiti gol "panenkom", no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Gueye u 94. minuti.

Nakon pobjede protiv Maroka, senegalska reprezentacija sletjela je u ponedjeljak kasno navečer u Dakar. Stotine navijača okupilo se u zrakoplovnoj luci Blaise Diagne, no velika parada zakazana je za utorak ulicama glavnog grada. Senegalski igrači dočekani su kao heroji, a cijeli glavni grad pulsirao je u istom ritmu. Ekipa je autobusom s otvorenim krovom prošla kroz Dakar, dočekana zvukom vuvuzela, automobilskih sirena i veselim skandiranjem. Igrači su potom krenuli prema predsjedničkoj palači gdje ih je dočekao šef države Bassirou Diomaye Faye.

Obraćajući se afričkim prvacima, predsjednik je pohvalio je herojske "Lavove", ističući njihovu kvalitetu igre i sportski duh.

"Učinili su to herojski, učinili su to igrajući prekrasan nogomet, učinili su to s velikim fair playom, i na terenu i izvan njega," rekao je predsjednik u kratkom govoru.

Senegal je pobjedom protiv Maroka po drugi put osvojio titulu afričkog prvaka. Prvi put su bili pobjednici Kupa nacija 2021. kada su slavili protiv Egipta nakon boljeg izvođenja jedanaestraca. Još dva puta su igrali u finalima 2002. kada su izgubili od Kameruna nakon izvođenja jedanaesteraca, te 2019. kada su poraženi od Alžira (0-1).
Ključne riječi
doček nogomet Senegal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!