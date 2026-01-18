Šokantna ispovijest odvjetnice o vezi s nogometašem: 'Ponižavao me, pomišljala sam i na najgore'

Larissa Ferrari, 29-godišnja brazilska odvjetnica, tvrdi da ju je poznati nogometaš izlagao "dvanaest sati psihološke torture". Prema njezinim riječima, veza koja je započela preko Instagrama dok je Payet igrao u Brazilu, odvojeno od supruge i četvero djece, ubrzo se pretvorila u "mračnu i bolesnu igru". Ferrari navodi da je Payet koristio svoj status kako bi je zarobio u nasilnom odnosu, zbog čega je pomišljala i na najgore.

U svojoj ispovijesti opisala je šokantne radnje na koje ju je nogometaš navodno prisiljavao u sklopu "kazni" i kao "dokaz ljubavi". U razgovoru za medije navela je da je morala piti vlastiti urin i vodu iz WC školjke te lizati pod. Tvrdi da je zloupotrijebio njezinu psihičku ranjivost kako bi stekao seksualnu prednost te ju je nazivao "bezvrijednom" hvaleći se stotinama drugih žena.

Dimitri Payet oštro negira optužbe. Bivši igrač West Hama priznao je izvanbračnu vezu, no tvrdi da su svi intimni odnosi bili potpuno konsenzualni. Njegova obrana tvrdi da su zajedno sudjelovali u sadomazohističkim praksama te da su svi nekonvencionalni činovi bili dio njihovog dogovora. Payet također navodi da je njezino ponašanje postalo prijeteće tek nakon što je odbio financirati njezin dolazak u Francusku.

Slučaj je prijavljen policiji u Riju, a nakon što je prijava prvotno odbačena, Payet je na temelju žalbe ipak optužen za zlostavljanje. Ferrari, koja se sada nalazi na psihološkom liječenju, ističe kako joj cilj nije novac, već pravda. "Želim pravdu jer je zloupotrijebio moju psihološku ranjivost", poručila je, dodavši kako svojom pričom želi ohrabriti i druge žene sa sličnim iskustvima.