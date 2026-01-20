Ajduković prošao u drugo kolo u egipatskom Som Bayu

Duje Ajduković pridružio se Borni Goji u drugom kolu ATP Challengera u egipatskom Soma Bayu (nagradni fond 107.000 dolara), Splićanin je na startu nakon velike borbe nadvisio ruskog kvalifikanta Svjatoslava Gulina, 457. tenisača svijeta – 7:5, 1:6, 7:6(2).

Duje je u odlučujućem setu gubio s 4:0, a kod 5:3 je spasio i jednu meč-loptu da bi u završnici ipak došao do uspjeha. Zabio je jednog asa uz 62 posto prvog servisa, a iskoristio je šest od 16 break-lopti.

Sljedeći suparnik bit će mu Litavac Edas Butvilas, 277. na ATP listi.