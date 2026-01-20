VIDEO Koliko smo moćni: Snimka iz svlačionice hrvatskih rukometaša govori sve

Hrvatska rukometna reprezentacija proživljava sjajne trenutke na Europskom prvenstvu koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Nakon pobjeda protiv Gruzije i Nizozemske, izabranici Dagura Sigurdssona osigurali su prolazak u drugi krug natjecanja, a atmosfera u i oko momčadi dosegnula je točku usijanja. Navijači su ponovno stvorili domaćinski ugođaj u Malmöu, no ono što posebno plijeni pažnju jest nevjerojatna sinergija i duh koji vladaju unutar same svlačionice, a koji su sada, zahvaljujući jednoj snimci, postali dostupni i široj javnosti. Riječ je o videu koji je objavila RTL televizija, a koji prikazuje momčad u tunelu neposredno prije izlaska na teren uoči važne utakmice s Nizozemskom. To nisu samo kadrovi rutinske pripreme, već snažan prikaz zajedništva, posljednjih motivacijskih povika i zagrljaja koji svjedoče o snazi kolektiva spremnog na najveće izazove.

Ovi trenuci savršeno oslikavaju ono o čemu je i sam kapetan Ivan Martinović govorio nakon nešto nervoznijeg otvaranja prvenstva protiv Gruzije. Istaknuo je kako su se igrači dogovorili da moraju igrati opuštenije, kao velika obitelj, te uživati u rukometu. Upravo ta obiteljska atmosfera, oslobođena pritiska, postala je ključni pokretač momčadi. Vidljivo je to u svakom pokretu, u načinu na koji komuniciraju na terenu i izvan njega. Snimka iz tunela samo je potvrda da su riječi pretočene u djela i da je Sigurdsson uspio stvoriti grupu koja ne diše samo kao tim, već kao jedno biće, potpuno posvećeno zajedničkom cilju. Taj posebni ritual hrabrenja, daleko od očiju javnosti, temelj je samopouzdanja s kojim izlaze pred suparnike i tisuće navijača.

Cijela ova pozitivna priča još je impresivnija kada se uzme u obzir da je momčad posljednjih dana bila izložena i pritiscima koji nemaju veze sa sportom. Kontroverza koja se stvorila oko puštanja pjesme Marka Perkovića Thompsona nakon utakmice s Gruzijom podigla je veliku prašinu. Europska rukometna federacija (EHF) na koncu je zabranila njezino daljnje izvođenje, nazvavši cijeli slučaj "nesretnom pogreškom", dok su iz Hrvatskog rukometnog saveza poručili kako žele zadržati potpuni fokus na terenu. Upravo je ta mentalna čvrstoća došla do izražaja. Umjesto da dopuste da ih vanjski faktori ometu, rukometaši su se još više zbližili, što je kulminiralo sjajnom predstavom protiv Nizozemske i pobjedom 35:29.

Dok navijači unatoč zabrani nastavljaju pjevati omiljene pjesme na tribinama, igrači svoju snagu crpe iz vlastitog zajedništva. Pokazali su iznimnu zrelost i profesionalizam, usmjerivši svu energiju isključivo na rukomet. Pred Hrvatskom je sada ključna utakmica protiv domaćina Švedske, u kojoj se odlučuje o prijenosu bodova u drugi krug. Sudeći prema atmosferi koja vlada u momčadi, a koju najbolje dočarava spomenuta snimka, Kauboji su spremni za novi veliki izazov, nošeni snagom koja izvire iz njihove svlačionice.