Nedavno je zaigrao na Maksimiru, a danas će navijači lakirati nokte da mu iskažu podršku

Navijači Celte uoči današnje utakmice protiv Rayo Vallecana organiziraju akciju u kojoj će lakirati nokte u znak podrške njihovom napadaču Borji Iglesiasu.

On je, naime, bio žrtva homofobnih uvreda navijača Seville koji su mu, između ostalog, na izlazu iz stadiona uzvikivali: "Nalakiraj nokte."

Zbog toga su navijači Celte organizirali akciju na društvenim mrežama u kojoj pozivaju sve navijače, ali i igrače da dođu s lakiranim noktima na utakmicu. Skupina Merlegos Celestes čak nudi i tematske manikure s motivima pande, što je Iglesiasov nadimak.

Iglesias često govori protiv homofobije u nogometu, kritizira uvrede koje je sam primio na društvenim mrežama i s tribina i podržava inkluzivnost i poštovanje prema svim ljudima bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Iako daje podršku LGBTQ zajednici, sam je nekoliko puta izjavio da on nije homoseksualac. Štoviše, ima i suprugu s kojom nerijetko objavljuje videa.

- Mene ne napadaju samo zato što sam heteroseksualan. Ali nemojmo se praviti da takvi ispadi prema homoseksualnim osobama ne postoje, rekao je jednom prilikom.

Borja Iglesias vrijedi 3 milijuna eura, a ove sezone za Celtu je u 26 utakmica postigao 11 pogodaka. Nedavno je zaigrao i na Maksimiru kad je Celta pobijedila Dinamo s 3:0.