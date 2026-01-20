Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROTIVNIK JE JAKO TEŽAK

Rukometaši su spremni za veliki izazov: 'Znamo koliko vrijedimo, na njima je pritisak...'

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Petter Arvidson/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
20.01.2026.
u 18:06

Švedska je europski rekorder po broju naslova. Jedina su reprezentacija koja se može pohvaliti s pet zlatnih medalja, uz jedno srebro i jednu broncu

Rukometaši Hrvatske sutra će u Malmö Areni (20.30 sati, RTL) odigrati posljednju utakmicu u skupini prvog kruga. Suparnik im je Švedska, domaćin prvenstva, a osim borbe za prvo mjesto, riječ je i o susretu iz kojeg se prenose bodovi u sljedeći krug. Švedska je, baš kao i Hrvatska, upisala dvije uvjerljive pobjede protiv Nizozemske i Gruzije te na krilima domaće publike želi osvojiti prvo mjesto u skupini.

Tablice omogućuje Sofascore

Njihova je motivacija golema, posebice nakon katastrofalnog nastupa na prošlom Svjetskom prvenstvu, gdje su završili na 16. mjestu, što je njihov najlošiji rezultat u povijesti. U sastav su se vratili ključni igrači poput Maxa Darja, Oscara Bergendahla i ponajboljeg strijelca Felixa Claara, koji su propustili taj turnir pa je današnja Švedska znatno jača momčad. Zanimljivo je da je povijest dvoboja ovih dviju reprezentacija na europskim prvenstvima u potpunom egalu, s po šest pobjeda na svakoj strani.

Nakon poraza od Gruzije bilo je puno upitnika, posebno među nama. Uspjeli smo se oporaviti i uvjerljivom pobjedom protiv Nizozemske napuniti se samopouzdanjem. Vjerujem da protiv Švedske možemo biti još bolji, posebice mi u vanjskoj liniji. Švedska će imati pritisak jer mora pobijediti pred domaćim gledateljima. Znamo kako je to – i mi smo u Zagrebu izgubili od Egipta upravo zbog pritiska domaćeg parketa – rekao je Zvonimir Srna.

Filip Glavaš ušao je s klupe protiv Nizozemske i odigrao sjajnu završnicu, a odlično se snašao i na poziciji srednjeg vanjskog.

"Protiv Nizozemske pokazali smo karakter, na kraju je momčad prevladala. Osigurali smo drugi krug i sretni smo zbog toga. Igrali smo koncentrirano i fokusirano te zasluženo pobijedili. Švedska je ozbiljna reprezentacija, ali mislim da možemo do dva boda koja bismo prenijeli u drugi krug i time si malo olakšali posao. Na njima je pritisak jer igraju kod kuće, a mi znamo koliko vrijedimo. Trebamo toj utakmici pristupiti kao da je finale i vjerujem da će nas to nagraditi. Sigurno njima neće biti lako igrati pred punom dvoranom, a nama će to biti dodatni motiv. Ne trebamo se nikoga bojati", poručio je Glavaš.

Švedska je europski rekorder po broju naslova. Jedina su reprezentacija koja se može pohvaliti s pet zlatnih medalja, uz jedno srebro i jednu broncu. Zanimljivo je da su nakon četiri europska naslova imali sušu od čak 14 godina bez medalje, no u posljednja četiri prvenstva osvojili su tri medalje – zlato 2022., srebro u Hrvatskoj 2018. te broncu na posljednjem prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine.
Ključne riječi
Švedska Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!