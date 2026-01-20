Rukometaši su spremni za veliki izazov: 'Znamo koliko vrijedimo, na njima je pritisak...'

Rukometaši Hrvatske sutra će u Malmö Areni (20.30 sati, RTL) odigrati posljednju utakmicu u skupini prvog kruga. Suparnik im je Švedska, domaćin prvenstva, a osim borbe za prvo mjesto, riječ je i o susretu iz kojeg se prenose bodovi u sljedeći krug. Švedska je, baš kao i Hrvatska, upisala dvije uvjerljive pobjede protiv Nizozemske i Gruzije te na krilima domaće publike želi osvojiti prvo mjesto u skupini.

Njihova je motivacija golema, posebice nakon katastrofalnog nastupa na prošlom Svjetskom prvenstvu, gdje su završili na 16. mjestu, što je njihov najlošiji rezultat u povijesti. U sastav su se vratili ključni igrači poput Maxa Darja, Oscara Bergendahla i ponajboljeg strijelca Felixa Claara, koji su propustili taj turnir pa je današnja Švedska znatno jača momčad. Zanimljivo je da je povijest dvoboja ovih dviju reprezentacija na europskim prvenstvima u potpunom egalu, s po šest pobjeda na svakoj strani.

Nakon poraza od Gruzije bilo je puno upitnika, posebno među nama. Uspjeli smo se oporaviti i uvjerljivom pobjedom protiv Nizozemske napuniti se samopouzdanjem. Vjerujem da protiv Švedske možemo biti još bolji, posebice mi u vanjskoj liniji. Švedska će imati pritisak jer mora pobijediti pred domaćim gledateljima. Znamo kako je to – i mi smo u Zagrebu izgubili od Egipta upravo zbog pritiska domaćeg parketa – rekao je Zvonimir Srna.

Filip Glavaš ušao je s klupe protiv Nizozemske i odigrao sjajnu završnicu, a odlično se snašao i na poziciji srednjeg vanjskog.

"Protiv Nizozemske pokazali smo karakter, na kraju je momčad prevladala. Osigurali smo drugi krug i sretni smo zbog toga. Igrali smo koncentrirano i fokusirano te zasluženo pobijedili. Švedska je ozbiljna reprezentacija, ali mislim da možemo do dva boda koja bismo prenijeli u drugi krug i time si malo olakšali posao. Na njima je pritisak jer igraju kod kuće, a mi znamo koliko vrijedimo. Trebamo toj utakmici pristupiti kao da je finale i vjerujem da će nas to nagraditi. Sigurno njima neće biti lako igrati pred punom dvoranom, a nama će to biti dodatni motiv. Ne trebamo se nikoga bojati", poručio je Glavaš.

Švedska je europski rekorder po broju naslova. Jedina su reprezentacija koja se može pohvaliti s pet zlatnih medalja, uz jedno srebro i jednu broncu. Zanimljivo je da su nakon četiri europska naslova imali sušu od čak 14 godina bez medalje, no u posljednja četiri prvenstva osvojili su tri medalje – zlato 2022., srebro u Hrvatskoj 2018. te broncu na posljednjem prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine.