Hrvatska i BiH plaču za legendom, a srpski mediji pišu: 'Otišao je veliki borac i čovjek'

Hrvatski nogomet zavijen je u crno. U 49. godini života, nakon duge i iscrpljujuće borbe s teškom bolešću, preminuo je Mladen Bartolović, legendarni nogometaš i čovjek čije su ime s jednakim poštovanjem izgovarali navijači Cibalije, Dinama i Hajduka. Rođen u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini, Bartolović je ostavio dubok trag kao beskompromisni borac na terenu i omiljena osoba izvan njega. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je cijelom regijom, ujedinivši u tuzi brojne klubove, saveze i navijače koji su se emotivnim porukama oprostili od velikana.

Iako je karijeru započeo u sisačkoj Segesti, kultni status stekao je u Vinkovcima. Dres nebeskoplave Cibalije nosio je u 255 utakmica, postigavši 58 golova, čime se upisao u povijest kao najbolji strijelac kluba u Prvoj HNL. Bio je jedan od rijetkih koji su imali privilegiju igrati za dva najveća hrvatska kluba. S Dinamom je u sezoni 2003./04. osvojio Hrvatski kup, dok je za Hajduk u 80 nastupa postigao 16 golova. Navijači Hajduka posebno pamte njegov legendarni "ringišpil" kojim je u derbiju na Maksimiru iz igre izbacio dinamovca Mihaela Mikića, potez koji se i danas prepričava.

Njegov nogometni put vodio ga je i do Zagreba, njemačkog Saarbrückena te iranskog Foolada, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 17 utakmica. Nakon igračke karijere ostao je vjeran nogometu, radeći kao trener i skaut u svojoj Cibaliji. O njegovoj ljudskoj veličini najbolje svjedoči jedinstvo koje je pokazala cijela nogometna zajednica prije nekoliko mjeseci, kada su se klubovi i navijači ujedinili u akcijama prikupljanja pomoći za njegovo liječenje, a igrači Dinama i Hajduka u znak podrške nosili majice s natpisom "Drži se, Mladene".

Od Bartolovića su se oprostili Hrvatski nogometni savez, Nogometni savez BiH te brojni klubovi, no najemotivnija je bila poruka njegove Cibalije. "Napustio nas je čovjek koji je ostavio nemjerljiv i neizbrisiv trag. Svojim potezima i golovima oduševljavao je sve kojima je nebeskoplava boja na srcu", napisali su iz vinkovačkog kluba.

Tuga zbog preranog odlaska Mladena Bartolovića snažno je odjeknula i u susjednim zemljama. Mediji u Srbiji posvetili su značajan prostor vijesti o njegovoj smrti, opisujući ga kao velikog borca i bivšeg reprezentativca BiH koji je vodio tešku životnu bitku. Prisjetili su se njegove bogate karijere i kultne utakmice na Marakani 2005. godine, kada je u dresu BiH igrao protiv reprezentacije Srbije i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Njegov odlazak doživljen je kao gubitak za cijelu nogometnu regiju, koja će ga pamtiti po osmijehu, vedrini i nesalomljivom duhu koji je pokazivao.