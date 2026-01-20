Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Ciklokros

Vozilo se kroz maslinike, šumske dijelove, kamenjar i blatne sektore...

Tz Ražanac / Ivana Sinovčić Žagar
Autor
Damir Mrvec
20.01.2026.
u 20:47

U Ljupču  je održano prvenstvo Hrvatske u ciklokrosu, koje je okupilo najbolje hrvatske bicikliste svih dobnih kategorija. Prvenstvo je organizirao Hrvatski biciklistički savez uz suorganizaciju BK Sljeme

U Ljupču  je održano prvenstvo Hrvatske u ciklokrosu, koje je okupilo najbolje hrvatske bicikliste svih dobnih kategorija. Prvenstvo je organizirao Hrvatski biciklistički savez uz suorganizaciju BK Sljeme, u suradnji s lokalnom zajednicom, Općinom Ražanac i Turističkom zajednicom.

Natjecatelji i organizatori složno su istaknuli da su staza i uvjeti bili na vrhunskoj razini. Tehnički zahtjevna konfiguracija kroz maslinike, šumske dijelove, kamenjar i blatne sektore, uz povišenu poziciju s pogledom na more, pružila je idealne uvjete za vrhunske ciklokros utrke.

Upravo je ta kombinacija terena, klime i očuvane prirode potvrda da Ljubač ima izniman potencijal za razvoj ciklokrosa, MTB-a i rekreativnog biciklizma tijekom cijele godine.

Prvenstvo je službeno otvorio načelnik Općine Ražanac Damir Jordan, naglasivši kako se Ljubač i Ražanac strateški razvijaju kao destinacija sporta i aktivnog boravka u prirodi.

Zadovoljstvo organizacijom izrazio je i predsjednik Saveza Tomislav Zadro, poručivši da je događaj ocijenjen isključivo u superlativima te da prvenstvo u Ljupču predstavlja početak dugoročnog razvoja nove ciklokros destinacije.

Događaj su podržali i županijski pročelnik za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš te direktor Turističke zajednice Zadarske županije Hrvoje Anić, čime je dodatno potvrđen regionalni značaj prvenstva.

Posebnu zahvalu organizatori upućuju udruzi Visit Ljubač, brojnim volonterima i mještanima, kao i lokalnoj Turističkoj zajednici na čelu s Ivanom Sinovčić Žagar, čija je uključenost bila ključna za uspješnu realizaciju događaja.

U elitnim kategorijama naslove državnih prvaka osvojili su Fran Bošnjak (BBK Šišmiš) i Roza Šporčić (BK CRO MTB), a posebno se istaknuo velik odaziv djece i mladih, što potvrđuje rast interesa za biciklizam u Hrvatskoj.

Održavanjem nacionalnog prvenstva u Ljupču se simbolično nadovezao i na svoju bogatu povijest, područje koje su u srednjem vijeku kao strateške posjede držali templari i ivanovci danas je postalo pozornica moderne sportske izvrsnosti.

Spoj povijesne baštine, surovog prirodnog terena i kvalitetne organizacije još je jednom potvrdio da Ljubač ima sve preduvjete postati prepoznatljivo hrvatsko središte ciklokrosa i biciklizma.

Upravo ovakvi događaji pokazuju kako se u Ljupču, malom mjestu s velikim potencijalom, paralelno razvijaju turizam i sport kroz aktivni boravak u prirodi, kvalitetnu sportsku infrastrukturu i snažnu uključenost lokalne zajednice.

Dok Ljubač slavi bicikliste, Judo klub Bura nastavlja nizati uspjehe. Prošlu godinu zaključili su s devet međunarodnih medalja te su prepoznati po izvrsnom radu s mladima i veteranima.

Povijesni iskorak slijedi 25. siječnja 2026., kada će Krešimir Noel Dušević prvi put predstavljati klub na prvenstvu Hrvatske.

Ključne riječi
Prvenstvo Hrvatske ljubač ciklokros biciklizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!