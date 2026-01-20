Vozilo se kroz maslinike, šumske dijelove, kamenjar i blatne sektore...

U Ljupču je održano prvenstvo Hrvatske u ciklokrosu, koje je okupilo najbolje hrvatske bicikliste svih dobnih kategorija. Prvenstvo je organizirao Hrvatski biciklistički savez uz suorganizaciju BK Sljeme, u suradnji s lokalnom zajednicom, Općinom Ražanac i Turističkom zajednicom.

Natjecatelji i organizatori složno su istaknuli da su staza i uvjeti bili na vrhunskoj razini. Tehnički zahtjevna konfiguracija kroz maslinike, šumske dijelove, kamenjar i blatne sektore, uz povišenu poziciju s pogledom na more, pružila je idealne uvjete za vrhunske ciklokros utrke.

Upravo je ta kombinacija terena, klime i očuvane prirode potvrda da Ljubač ima izniman potencijal za razvoj ciklokrosa, MTB-a i rekreativnog biciklizma tijekom cijele godine.

Prvenstvo je službeno otvorio načelnik Općine Ražanac Damir Jordan, naglasivši kako se Ljubač i Ražanac strateški razvijaju kao destinacija sporta i aktivnog boravka u prirodi.

Zadovoljstvo organizacijom izrazio je i predsjednik Saveza Tomislav Zadro, poručivši da je događaj ocijenjen isključivo u superlativima te da prvenstvo u Ljupču predstavlja početak dugoročnog razvoja nove ciklokros destinacije.

Događaj su podržali i županijski pročelnik za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš te direktor Turističke zajednice Zadarske županije Hrvoje Anić, čime je dodatno potvrđen regionalni značaj prvenstva.

Posebnu zahvalu organizatori upućuju udruzi Visit Ljubač, brojnim volonterima i mještanima, kao i lokalnoj Turističkoj zajednici na čelu s Ivanom Sinovčić Žagar, čija je uključenost bila ključna za uspješnu realizaciju događaja.

U elitnim kategorijama naslove državnih prvaka osvojili su Fran Bošnjak (BBK Šišmiš) i Roza Šporčić (BK CRO MTB), a posebno se istaknuo velik odaziv djece i mladih, što potvrđuje rast interesa za biciklizam u Hrvatskoj.

Održavanjem nacionalnog prvenstva u Ljupču se simbolično nadovezao i na svoju bogatu povijest, područje koje su u srednjem vijeku kao strateške posjede držali templari i ivanovci danas je postalo pozornica moderne sportske izvrsnosti.

Spoj povijesne baštine, surovog prirodnog terena i kvalitetne organizacije još je jednom potvrdio da Ljubač ima sve preduvjete postati prepoznatljivo hrvatsko središte ciklokrosa i biciklizma.

Upravo ovakvi događaji pokazuju kako se u Ljupču, malom mjestu s velikim potencijalom, paralelno razvijaju turizam i sport kroz aktivni boravak u prirodi, kvalitetnu sportsku infrastrukturu i snažnu uključenost lokalne zajednice.

Dok Ljubač slavi bicikliste, Judo klub Bura nastavlja nizati uspjehe. Prošlu godinu zaključili su s devet međunarodnih medalja te su prepoznati po izvrsnom radu s mladima i veteranima.

Povijesni iskorak slijedi 25. siječnja 2026., kada će Krešimir Noel Dušević prvi put predstavljati klub na prvenstvu Hrvatske.