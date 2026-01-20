Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPET KRIVA ZASTAVA

Ogromni gaf u TV-prijenosu podigao Srbiju na noge: 'Što nam rade, pa dokle više ovako...'

Beograd: Mnogobrojne novinarske ekipe i navijači čekali Novaka Đokovića koji je izbjegao obraćanje javnosti
Antonio Ahel
Autor
Patrik Mršnik
20.01.2026.
u 19:34

Neugodna situacija obilježila je najavu meča drugog kola Australian Opena između srpske tenisačice Olge Danilović i Amerikanke Coco Gauff. Tijekom prijenosa na Eurosportu, umjesto srpske, uz njezino je ime prikazana slovenska zastava, što je izazvalo lavinu reakcija

Gledatelji koji su pratili najavu teniskih mečeva na Australian Openu ostali su u potpunom šoku kada su na ekranima Eurosporta ugledali ime srpske predstavnice Olge Danilović. No, problem nije bio u imenu, već u zastavi koja je stajala uz njega. Umjesto srpske, grafika je prikazivala zastavu Slovenije, što je odmah pokrenulo burne rasprave na društvenim mrežama. Propust se dogodio uoči jednog od najzanimljivijih susreta drugog kola prvog Grand Slama sezone, u kojem se Danilović treba sučeliti s američkom zvijezdom Coco Gauff. Pogreška je tim veća što Olga Danilović već godinama nastupa na najvećoj teniskoj sceni, a ovakvi gafovi na turnirima najviše kategorije ne bi se smjeli događati, pogotovo kada se radi o predstavnici zemlje iz koje dolazi najtrofejniji tenisač svih vremena, Novak Đoković.

Reakcije, posebice u Srbiji, nisu se dugo čekale. Mediji su incident odmah prozvali "skandalom" i "ogromnim propustom" uz retorička pitanja tipa "što nam to rade" i "dokle više ovo moramo trpjeti", a gledatelji su na društvenim mrežama izražavali nevjericu i ogorčenje. Mnogi su se pitali kako je moguće da produkcijski tim globalne sportske televizije poput Eurosporta napravi takvu osnovnu pogrešku. Ironično, samo nekoliko dana ranije, nakon velike pobjede u prvom kolu protiv legendarne Venus Williams, Danilović je izjavila kako joj je veliku motivaciju dala podrška navijača i brojne srpske zastave koje je vidjela na tribinama. Ta izjava sada dobiva potpuno novu dimenziju u svjetlu nezapamćenog gafa televizijske kuće.

Foto: screenshot X

Ubrzo su krenula i nagađanja o mogućem uzroku ove bizarne zabune. Kao najvjerojatnije objašnjenje nametnula se činjenica iz privatnog života srpske tenisačice. Naime, Olga Danilović već je duže vrijeme u ljubavnoj vezi s jednim od najboljih svjetskih nogometnih vratara, Slovencem Janom Oblakom. Iako ta veza nije tajna, mediji i javnost složni su u ocjeni da privatni odnosi sportaša ne mogu i ne smiju biti izgovor za ovakvu vrstu profesionalnog propusta. Kako su neki komentirali, to što je u vezi sa slovenskim sportašem ne znači da se uz njezino ime treba pojaviti zastava na kojoj se nalazi Triglav.

Cijela situacija postaje još čudnija kada se u obzir uzme da Eurosport nije imao problema s ispravnim prikazivanjem zastave za ostale srpske predstavnike. Primjerice, u najavi meča između Hamada Međedovića i Alexa de Minaura, uz ime srpskog tenisača stajala je ispravna srpska zastava, što dokazuje da nije bila riječ o sustavnoj tehničkoj pogrešci koja bi zahvatila sve sportaše iz Srbije. Čini se kako je u pitanju bio izoliran, ali zato i tim više neshvatljiv previd koji je zasjenio sportsku priču i skrenuo pozornost s teniskog terena na neobjašnjivi propust u realizaciji prijenosa.
Ključne riječi
Srbija Australian Open Olga Danilović

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
19:38 20.01.2026.

Ruske boje su tak posložene pa zato često pogriješiju 😁

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
19:43 20.01.2026.

Bože moj 🤦 oni tamo su vječno u šoku, nevjerici, zgroženi, ogorčeni, poniženi, štanamradeći, doklevišeći, pokradeni, oštećeni, neshvaćeni

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!