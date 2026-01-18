'On je ovisnik o seksu i treba pomoć. Dopisuje s modelima s OnlyFansa i spava s porno zvijezdama'

Lindsey Hunter i Tim Hardaway, dvojica bivših sjajnih NBA košarkaša, ovih dana oštro su kritizirali Ziona Williamsona, mladog krilnog centra New Orleansa. Ne zbog loše igre već zbog činjenice da Zion izvan košarke ima totalni nered u svom životu.

- Zion ima veliki problem. Ovisnik je o seksu i potrebna mu je pomoć. Stalno se dopisuje s modelima s OnlyFansa, stalno spava s porno zvijezdama. Što se događa s njim? Potrebna mu je terapija. Razgovor nije dovoljan. Očigledno su već razgovarali s njim... To znači da se ne može kontrolirati – rekao je Hunter.

Prvu aferu s OnlyFans modelom, Myom Mills imao je 2023. godine. Kada se to nekako stišalo dogodila mu se nedavno nova, ovoga puta s Alissom Alcantar, također s OnlyFansa.

Možda želi postati porno zvijezda. Možda je to njegov san, njegova sljedeća karijera. Nikad se ne zna – istaknuo je Hardaway.

Svijet je prvi put čuo za Ziona Williamsona zahvaljujući YouTubeu. Snimke srednjoškolca iz Spartanburga u Južnoj Karolini, koji s nevjerojatnom lakoćom izvodi zakucavanja od 360 stupnjeva preko suparničkih igrača, postale su viralan fenomen. U eri u kojoj se traži iduća velika stvar, Zion je bio više od toga; bio je sportska anomalija, kombinacija sirove snage teške gotovo 130 kilograma i odraza koji je prkosio zakonima fizike. Njegova popularnost eksplodirala je do te mjere da je reper Drake na Instagramu objavio fotografiju u njegovom dresu Spartanburg Day Schoola, male privatne škole s tek 45 učenika u generaciji. Unatoč slavi koja ga je pratila na svakom koraku, pretvarajući školske dvorane u medijske spektakle, Zion je izvan terena bio sramežljiv tinejdžer koji je samo htio biti dio svoje ekipe.

Njegov tadašnji trener, Lee Sartor, prisjetio se kako bi Zion, da izbjegne privlačenje pažnje, ponekad izlazio iz dvorane i ulazio na sporedna vrata samo kako bi izbjegao susret s nekim poznatim sveučilišnim trenerom pred suigračima.

Nakon što je šokirao košarkaški svijet odabirom Sveučilišta Duke umjesto lokalnog Clemsona, Williamson je u svojoj jedinoj sveučilišnoj sezoni postao najdominantniji i najuzbudljiviji igrač u Americi. Njegov utjecaj bio je toliki da je televizijska kuća CBS uvela takozvanu "Zion Cam", posebnu kameru koja ga je pratila tijekom svake sekunde provedene na parketu. Prosječno je bilježio 22,6 koševa uz nevjerojatnih 68 posto šuta iz igre, što je najviši postotak za jednog brucoša u povijesti NCAA lige. Njegova sezona na Dukeu kulminirala je u trenutku koji je nadišao sport; tijekom utakmice protiv rivala North Caroline, manje od minute nakon početka, njegova Nike tenisica doslovno se raspala pod pritiskom, uzrokujući ozljedu koljena. Incident je izazvao pad vrijednosti dionica tvrtke Nike za više od milijardu dolara i pokrenuo nacionalnu raspravu o tome trebaju li sveučilišni sportaši biti plaćeni. Zion je postao simbolom sustava koji iskorištava mlade talente, no on se, unatoč pozivima da prekine sezonu i čuva se za NBA draft, vratio i odveo Duke do četvrtfinala NCAA turnira, potvrdivši svoju strast prema igri.

Ono što šira javnost nije znala jest da se iza mišića i spektakularnih poteza krio mladić s neočekivanim talentom. Bill Pell, njegov profesor kreativnog pisanja u mirovini, otkrio je u intervjuu za ESPN da je Zion izvanredan pjesnik.

Što smo dublje ulazili u godinu, njegove pjesme postajale su sve kompliciranije i sofisticiranije. Bile su izvanredne – rekao je Pell, dodavši kako mu je jednom rekao:

Zione, bit ćeš jednako dobar pisac kao i košarkaš ako nastaviš s ovim.

Kao neupitni prvi izbor NBA drafta 2019. godine, Williamson je stigao u New Orleans Pelicanse kao spasitelj franšize. Očekivanja su bila astronomska, a pritisak golem. No, umjesto početka dominacije, započela je njegova duga i frustrirajuća borba s ozljedama. Prije nego što je uopće odigrao prvu službenu utakmicu, potrgao je meniskus, što ga je udaljilo s terena na tri mjeseca. Bio je to tek početak niza problema koji će definirati njegovu ranu karijeru. U idućih nekoliko sezona, problemi sa stopalom, tetivama i koljenima postali su konstanta.

Propustio je cijelu sezonu 2021./2022., dok je u drugima bio tek povremeno dostupan. Do kraja svoje četvrte godine u ligi odigrao je tek nešto više od stotinu utakmica, što je manje od 40 posto ukupnog broja utakmica njegove momčadi.

Njegova nedostupnost pokrenula je lavinu kritika usmjerenih prema njegovoj tjelesnoj težini i kondiciji. Košarkaške legende poput Charlesa Barkleyja i Shaquillea O'Neala javno su ga prozivale, tvrdeći da s takvom tjelesnom masom i stilom igre njegovo tijelo jednostavno ne može izdržati napore NBA sezone. Pritisak je postao i služben, jer su Pelicansi u njegovo petogodišnje produženje ugovora vrijedno 193 milijuna dolara ugradili klauzulu koja uvjetuje da njegova težina i postotak tjelesne masti ostanu ispod određenih granica.

Kada je zdrav, Zion Williamson ispunjava sva obećanja. Njegova statistika je zapanjujuća; u sezoni 2020./2021. prosječno je postizao 27 poena uz 61 posto šuta, a izjednačio je i rekord Shaquillea O'Neala s 25 uzastopnih utakmica s najmanje 20 poena i 50 posto šuta iz igre.