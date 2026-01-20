Kad nema Joška Gvardiola, tu je - katastrofa! City bez Hrvata doživio brutalno poniženje

U jednoj od najvećih senzacija u novijoj povijesti Lige prvaka, Manchester City je pao na gostovanju unutar Arktičkog kruga. Norveški prvak Bodø/Glimt, momčad koja je po prvi put u svojoj povijesti izborila nastup u elitnom natjecanju, deklasirala je engleskog giganta rezultatom 3:1 i upisala povijesnu pobjedu koja će odjeknuti Europom. Utakmica odigrana na Aspmyra stadionu na temperaturi od devet stupnjeva ispod ništice pokazala je sve slabosti momčadi Pepa Guardiole, čija je obrana bez standardnog Joška Gvardiola izgledala neprepoznatljivo i kaotično. Bio je to potpuni kolaps sustava koji je norveški stroj za golove iskoristio na najbolji mogući način.

Već je prvo poluvrijeme dalo naslutiti da se Cityju sprema katastrofa. Iako su gosti držali posjed, Bodø/Glimt je bio taj koji je igrao konkretnije i opasnije. Njihov trud se isplatio u samo dvije minute potpunog ludila. Prvo je u 22. minuti Kasper Høgh na ubačaj Blomberga glavom pospremio loptu u mrežu za vodstvo, da bi isti igrač samo dvije minute kasnije, nakon katastrofalne pogreške obrane Cityja, ponovno matirao Donnarummu za nevjerojatnih 2:0. Engleski prvak bio je u šoku, a Erling Haaland, koji je u prvom dijelu imao svega osam dodira s loptom, bio je potpuno nevidljiv.

Ako su se navijači Cityja nadali preokretu u nastavku, njihove su nade uništene u 58. minuti. Jens Petter Hauge fantastičnim je solo prodorom prošao nekoliko igrača Cityja i neobranjivo pogodio za 3:0, bacivši domaće navijače u delirij. Tračak nade za goste pojavio se samo dvije minute kasnije kada je Rayan Cherki uspio smanjiti na 3:1, no slavlje nije dugo trajalo. Svaki pokušaj povratka u utakmicu ugušen je već u sljedećem napadu, kada je City ostao s igračem manje.

Ključni trenutak dogodio se u 62. minuti, kada je kapetan Cityja na ovoj utakmici, Rodri, zaradio drugi žuti karton i isključenje. Španjolac je u razmaku od samo 58 sekundi dobio dvije javne opomene i ostavio svoju momčad na cjedilu. Bio je to potez koji je zapečatio sudbinu Guardioline momčadi i potvrdio da je ovo noć za zaborav. Do kraja utakmice Bodø/Glimt je kontrolirao situaciju, a mogao je slaviti i uvjerljivije jer su im poništena još dva pogotka zbog zaleđa, a jednom su pogodili i gredu. Ova pobjeda ostat će zlatnim slovima upisana u povijest norveškog kluba, dok je za City ovo težak udarac i poniženje nakon poraza u gradskom derbiju.