Velike vijesti: Hrvatski reprezentativac u senzacionalnom poslu potpisao za europskog prvaka!

Hrvatski reprezentativni golman Matej Mandić napustio je RK Zagreb i potpisao za europskog prvaka SC Magdeburga, objavio je hrvatski rukometni klub Zagreb. Njemački gigant saznao je da sve do 10. prosinca neće moći računati na golmana Nikolu Portnera, koji je kažnjen zbog nenamjernog uzimanja dopinga. Morali su pronaći golmana koji će zamijeniti Portnera i činiti tandem sa Sergeyom Hernandezom, španjolskim reprezentativcem koji na ljeto napušta klub.

- Matej, koji je u redove hrvatskih prvaka stigao s nepunih 19 godina, dogovorio je suradnju s jednim od najboljih europskih klubova te će već ove sezone imati priliku zaigrati u najboljoj ligi svijeta. U četvrtak, 21. kolovoza došlo je do dogovora između dvaju klubova, nakon čega su zajednički jezik ubrzo pronašli Mandić i SC Magdeburg. Sve se odvilo vrlo brzo u četvrtak prijepodne, a Matej se od svojih suigrača, trenera i ostalih ljudi u rukometnom klubu Zagreb oprostio biranim riječima - objavio je Zagreb.

- Dragi moji prijatelji, suigrači, treneri i svi vi dobri ljudi u klubu, dopustite mi da vam se kratko obratim ovim putem. Želio sam na zadnjem treningu održati jedan pozdravni govor, ali emocije su bile prejake i zato vam se sada na ovaj način želim svima zahvaliti. Sve se nekako prebrzo odvilo i na neki način i mene samog zateklo nespremnog. Došao sam u Zagreb kao 19-godišnji klinac koji se bojao vlastite sjene, a danas mislim da ipak odlazim kao izgrađena osoba, nadam se dobar čovjek i kvalitetan igrač. Četiri godine u Zagrebu puno su mi značile. Danas imam nešto manje kose, a više brade, ali i ono što je najvažnije, a to su prijatelji za cijeli život.

Ponosan sam što sam imao priliku nositi dres rukometnog kluba Zagreb, za mene najboljeg kluba s ovih prostora. Bila mi je čast i privilegija. Želim se zahvaliti svim mojim suigračima koji su mi bili velika podrška kroz dobre, ali i neke ne tako dobre trenutke. Hvala svim trenerima s kojima sam imao priliku raditi, a posebno ovom današnjem stručnom stožeru na čelu s trenerom Andrijom Nikolićem.

Hvala i liječničkoj službi koja me pazila. Pod vodstvom ovih ljudi pružio sam neke od svojih najboljih partija. Na tomu im hvala. Veliko hvala i upravi koja je riskirala s jednim nepoznatim klincem, za kojeg su platili odštetu i vjerovali mu. Hvala vam što ste imali strpljenja sa mnom, na tome sam neizmjerno zahvalan. Na kraju, hvala i svim navijačima rukometnog kluba Zagreb, a posebno našim Bijelim lavovima koji su mi uvijek bili podrška. Svima vam želim svako dobro i puno uspjeha u novoj sezoni. Nadam se da će naš Zagreb rasti iz sezone u sezonu i da ćemo se svi zajedno veseliti. Svako dobro svima uz Božji blagoslov! - rekao je Mandić na oproštaju.