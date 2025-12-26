Naši Portali
ŽESTOKO GA NAPADALI

Ibrahimović je svojim porukama razbjesnio kršćane, a pogledajte što je sada objavio za Božić

UEFA Champions League Draw
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.12.2025.
u 18:00

Zlatan Ibrahimović bio je jedan od najboljih napadača u proteklih 20-ak godina, ali je i kontroverzna ličnost. Kad ga se god pita o religiji, kaže da vjeruje samo u sebe, ali i da poštuje druge

Vjernici diljem svijeta slave blagdan Božića pa su se i ove godine društvene mreže opet "užarile" od čestitiki i poruka. Božićne poruke proteklih godina slao je i nogometaš Zlatan Ibrahimović (44), no njima je samo razbjesnio kršćane diljem svijeta. Zlatan je tako svojedobno poruku "Merry Chriztmaz" objavio i srednji prst. Ta se poruka mnogima nije svidjela, dobio je brojne negativne komentare, a dio navijača prozivao ga je i zbog podrijetla. A neki su bili grublji i u najmanju ruku jednako neprimjereni kao njegova čestitka...

- Vidi se da si s Balkana! Možeš iz Bosne, ali Bosna iz tebe nikada. Nadam se da ćeš uskoro morati završiti karijeru - pisali su mu neki.

A i ranije božićne poruke su mu izazvale reakcije. Jednom je tako postavio srednji prst u odijelu Djeda Božićnaka, a drugi put svijeću koja je zapravo srednji prst, a na vrhu gori plamen. Sve u svemu, poprilično neobičan izbor za božićne čestitke.

Zlatan Ibrahimović bio je jedan od najboljih napadača u proteklih 20-ak godina, ali je i kontroverzna ličnost. Kad ga se god pita o religiji, kaže da vjeruje samo u sebe, ali i da poštuje druge.

- Moja religija je poštovanje drugih. Za sve vjere i za sva mišljenja. Tako sam odrastao, a tako i sada razmišljam - njegov je stav.

Ove godine Ibrahimović nije se oglasio božićnom čestitkom, nego je objavio zajedničku fotografiju s poznatim MMA borcem Khabibom Nurmagedovim, uz opis: 'Dobar, loš, zao'. 

OS
Ostrež
18:34 26.12.2025.

Jel ga stari naučil kak se gata

PO
Postar
18:44 26.12.2025.

Seljak u glavi hajde malo probaj se izrugivat sa islamom

