VIRALNO

Zarađuje milijune, a hrani se poput pračovjeka: Njegov božićni jelovnik postao je pravi hit

VL
Autor
Stjepan Meleš
26.12.2025.
u 17:19

Radi se o paleolitskoj dijeti koja podrazumijeva konzumiranje hrane koju su uzimali ljudi iz vremena Starijeg kamenog doba. 30-godišnji Llorente jede meso, voće, povrće, ribu, jaja, orašaste plodove i slične stvari

Zvijezda Atletico Madrida i španjolske nogometne reprezentacije Marcos Llorente hrani se poput pećinskog čovjeka i kaže da to čini zbog vlastitog zdravlja. Radi se o paleolitskoj dijeti koja podrazumijeva konzumiranje hrane koju su uzimali ljudi iz vremena Starijeg kamenog doba. 30-godišnji Llorente jede meso, voće, povrće, ribu, jaja, orašaste plodove i slične stvari. 

S druge strane, Llorente ne konzumira rižu, tjesteninu, kruh, brašno, mliječne proizvode, mesne prerađevine i rafinirane ugljikohidrate.

- Jedem ono što se jelo u paleolitiku. Morao sam eliminirati rafiniranu hranu, ne smijem je ni gledati, ni žitarice. Ova dijeta je stil života. Tako živim, tako ću i umrijeti. Činim to zbog vlastitog zdravlja, ne samo zbog nogometa. Nastavit ću se brinuti o sebi i kada završim karijeru - izjavio je za radio postaju Cadenu SER.

Upravo zbog toga je Llorente privukao veliku pozornost ekskluzivnom gozbom kojom se počastio za ovogodišnji Božić, a njezin sadržaj podijelio je na Instagramu. Večeraje  obilježena luksuzom i gastronomijom najviše razine, a uključivala je kolekcijska vina vrijedna tisuće eura i jelovnik koji je dizajnirao chef Nicolas Somoza. Llorente je u večeri uživao u društvu glumca Alexa Gonzáleza.

Foto: Instagram

Llorente je prošao sve uzraste Real Madrida, a Atletico ga je doveo 2019. godine za 30 milijuna eura. U Atleticu je odigrao 194 utakmice, postigao 27 i asistirao za 28 pogodaka, dok je za furiju skupio 18 službenih utakmica. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Real Madrid nogomet Atletico Madrid Marcos Llorente

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Gyam
Gyam
17:38 26.12.2025.

Pa 95% ljudi to isto jede . . .

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
17:31 26.12.2025.

Zbilja? Ja tu vidim majonezu, tartar, šunku, panetone, sladoled od vanilije .... Prerađeno je tu puno tog

BL
Bloomberg
18:43 26.12.2025.

Jede hranu koju i danas jedu nomadi npr. u Sibiru....

