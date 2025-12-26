Stiže nam ledena zima kakvu dugo nismo vidjeli? Europa na udaru klimatskog fenomena, evo kada stiže zahlađenje

Zbog vrlo jakog vjetra Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje za riječku regiju, dok je za Velebitski kanal na snazi narančasti alarm zbog opasnih vremenskih uvjeta. Mjestimice puše jaka i vrlo jaka bura, tijekom jutra i olujna, a najjači udari dosežu od 35 do 70 čvorova, odnosno 65 do čak 130 kilometara na sat.

Unatoč burnom početku blagdanskog razdoblja, danas, na blagdan svetog Stjepana, postupno će jačati utjecaj anticiklone, što će donijeti smirivanje vremena u većem dijelu Hrvatske. Oborine će prestati, a slijedi i razvedravanje, dok će se više oblaka zadržavati još ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj. Bura će na obali postupno slabjeti, što je uvod u stabilniji i mirniji vikend, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti i dalje biti hladno uz čestu jutarnju maglu. Na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. U ostatku unutrašnjosti bit će više oblaka, osobito u jutarnjim satima kada je još lokalno moguća slaba oborina. Prema večeri i tijekom noći očekuje se postupno smanjenje naoblake.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na moru puhati umjerena i jaka bura, a podno Velebita i dalje s olujnim udarima. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se uglavnom od -1 do 4 °C, dok će na Jadranu dnevne vrijednosti biti između 9 i 14 °C. Prema prognozi HRT-a, na istoku Hrvatske nakon pretežno oblačnog prijepodneva slijedi smanjenje naoblake u poslijepodnevnim satima, uz slab vjetar i temperature između 0 i 4 °C. Slične vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će se razvedravanje dogoditi tek krajem dana.

U Gorskoj Hrvatskoj zadržat će se oblačno, a još ujutro lokalno može pasti i malo snijega. Temperature će se kretati između -2 i 2 °C. Na sjevernom Jadranu ostaje sunčano, ali uz čestu jaku buru, koja će u noći i jutarnjim satima imati i orkanske udare, zbog čega će more biti valovito do jače valovito, a osjet hladnoće dodatno pojačan. Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije također pretežno sunčano, uz umjerenu do jaku buru. Najviše dnevne temperature kretat će se između 10 i 15 °C, dok će jutra biti osjetno svježija. U danima koji slijede, i na kopnu i na moru očekuje se više sunčanih razdoblja, no u unutrašnjosti treba računati na maglovita i hladna jutra, osobito u subotu. U nedjelju će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz postupno zahlađenje, dok će na Jadranu bura u subotu oslabjeti, a u nedjelju ponovno prolazno ojačati.

Što s tiče prvih dana nove godine, najnovije analize pokazuju da se u stratosferi spušta snažna anomalija tlaka, što je izravna posljedica nedavnog naglog zagrijavanja stratosfere i poremećaja Polarnog vrtloga. Zbog toga se očekuje slabljenje donjih atmosferskih strujanja, što omogućuje prodor hladnog polarnog zraka prema Europi, SAD-u i Kanadi, piše Severe Weather Europe.

Polarni vrtlog inače zadržava hladan zrak iznad polarnih područja, no kada se poremeti ili raspadne, hladnoća se može „izliti“ prema srednjim geografskim širinama, donoseći izraženije zimske uvjete. Upravo takav scenarij sada je sve izgledniji, a prognoze upućuju na to da bi hladniji period mogao potrajati duboko u siječanj.

Za Europu to znači češće prodore hladnog sjevernog zraka, s temperaturama ispod prosjeka i povećanom vjerojatnošću zimskih oborina, osobito u središnjim i sjevernijim dijelovima kontinenta. Iako su dugoročne prognoze podložne promjenama, slični obrasci iz prošlosti pokazuju da nakon ovakvih stratosferskih poremećaja siječanj često bude osjetno hladniji od uobičajenog.