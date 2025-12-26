Napali su ga zato što kao musliman slavi Božić, već godinama izaziva žestoke reakcije diljem svijeta

Unatoč tome što nije katoličke vjeere, Egipćanin Mohamed Salah, koji se s reprezentacijom nalazi u Maroku na Afričkom kupu nacija, već tradicionalno svake godine svima koji slave čestitao je Božić. Kao i prethodnih godina, Salah je blagdansku čestitku objavio fotografijom božićnog drvca iz svog doma, ali ovog puta je bilo nešto drugačije.

Na fotografiji se ovoga puta ne nalazi on, već njegove kćeri Makka i Kayan. Na fotografiji nema ni njegove supruge Magi, s kojom je u braku od 2013. godine. ‘Sretan Božić’, kratko je napisao Salah uz objavu na Instagramu, koja je u nešto više od sat vremena prikupila više od pola milijuna lajkova.

Mnogi pratitelji su sretni zbog ovog poteza, ali ima i ljudi muslimanske vjeroispovjesti koji mu zamjeraju čestitanje Božića i tako već godinama.

'Razočarao si nas, brate', 'Mi muslimani te pratimo i cijenimo, a ti nam ovako uzvraćaš', 'Može li nekako kliknuti se na dislike', samo su neki od kritičkih komentara ispod fotografije.

Zvijezda Liverpoola ovakvu gestu ne doživljava kao odstupanje od vjere, već kao znak poštovanja sredine u kojoj živi, prenose engleski mediji. Sa suprugom Magi odgaja djecu s ciljem da djevojčice odrastaju uz razumijevanje i uvažavanje različitih tradicija i religija, pišu britanski mediji.