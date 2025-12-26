Naši Portali
ŽIVOT POSVETILA VJERI

Naša pjevačica doslovce svaki dan ide na svetu misu: 'Važno je da primim Tijelo Kristovo, tu je njegova snaga'

Ivana Kovač
VL
Autor
Vecernji.hr
26.12.2025.
u 17:40

Ivana Kovač svoj je život posvetila vjeri, a sada je otkrila kako svaki dan ide na svetu misu i moli se Bogu.

Glazbenica Ivana Kovač, kći legendarne zvijezde hrvatske glazbene scene Miše Kovača, nedavno je gostovala u emisiji Nove TV, gdje je otvoreno govorila o važnosti vjere u njezinu životu. Ivana je istaknula kako njezin život ne bi imao smisla bez duhovnog aspekta, a vjeru smatra temeljem svih važnih odluka i životnih trenutaka. U razgovoru, posebno se osvrnula na pjesmu "Čuvaj Bože familiju", koju je izvodila u čast rođenja Isusa Krista, naglašavajući koliko je obitelj ključna za svakog čovjeka. "Svima je obitelj važna. To je temelj života. Kada si mlad, lutanje i istraživanje svijeta su neizbježni, ali s dolaskom djeteta shvatiš da obitelj postaje centar svega", izjavila je Ivana, naglašavajući transformaciju koju roditeljstvo donosi. Pjevačica je također podijelila s publikom koliko joj vjera pomaže u teškim trenucima, kad je suočena s osobnim izazovima i emocionalnim padovima. "Vjera mi znači puno. Svi padamo i nosimo vlastite brige i težine života, ali kad osjetim potrebu za utjehom, okrenem se Svetom pismu. Tada mi dolaze riječi koje me jačaju, istine i Božja obećanja. Isus je rekao: 'Ja sam put, istina i život, i moja riječ će vas osloboditi.' To je ona utjeha koja mi daje snagu", istaknula je Ivana Kovač za In Magazin, govoreći o tome kako je vjera njezin stalni oslonac.

Govoreći o obiteljskim tradicijama i proslavama, pjevačica je otkrila kako slavi Božić u svom domu. "Tata je u Zagrebu, mama je u Splitu... Dug je put do ponovnog okupljanja, ali za Božić uvijek imamo punu kuću ljudi, jer Božić s djecom uvijek ima posebnu čar", rekla je. Iako su obiteljski odnosi prošli kroz mnoge promjene, Ivana je istaknula kako njezini najbliži, osobito partner i njegova obitelj, čine blagdane ispunjenima ljubavlju i zajedništvom.

Na pitanje o duhovnim ritualima u njezinu životu, Ivana je bez ustručavanja otkrila svoju svakodnevnu posvećenost vjeri. "To jedino stvarno možeš kroz molitvu i možeš kroz crkvu. Kad imaš ti svoju želju i potrebu približit se Bogu kroz Božju riječ, onda stvarno shvatiš koja je bit Božića. Ja sam na misi svaki dan!", zaključila je glazbenica, pokazavši time koliko je vjera duboko ukorijenjena u njezinu svakodnevnom životu i duhovnoj praksi. Ivana Kovač svojim primjerom svjedoči koliko je važnost obitelji, vjere i ljubavi u svakodnevnim trenucima, posebno u ovo blagdansko vrijeme, kada je zajedništvo s najbližima i okrenutost višim vrijednostima na prvom mjestu.

