UOČI DRUGOG DIJELA

Bjelica otkrio da iza najvećih uspjeha Dinama stoji zloglasna 'pušačka soba': Zaslužuju sav respekt, to su frajeri...

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Filip Kos/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
26.12.2025.
u 12:40

To su ti mangupi još oni konzervativni stari. Ti mangupi su držali Dinamo na nivou

Večeras od 18:45 na televiziji MAXSport emitirat će se drugi dio intervjua koji je voditeljica emisije Druga strana medalje Valentina Miletić odradila s hrvatskim stručnjakom Nenadom Bjelicom. U prvom dijelu 54-godišnji trener otkrio je kako su izgledale njegove dvije godine na klupi Osijeka, prisjetio se igračke karijere i prvog mandata na klupi Dinama.

Otkrio je kako smatra da je njegovom prvom odlasku s Maksimira kumovao Zoran Mamić, a u najavnom videu za drugi dio može se vidjeti kako se Bjelica prisjeća najvećih uspjeha na klupi Dinama poput europskog proljeća, velikih pobjeda protiv Tottenhama, Atalante, Benfice... Kako sam kaže, ključnu ulogu u svemu tome igrali su Dinamovi senatori koji su ovog ljeta mahom napustili Dinamo. Radi se o Arijanu Ademiju, Bruni Petkoviću, Stefanu Ristovskom...

Dalic

- Ako mi sad analiziramo tu sezonu, ti dečki su uveli Dinamo u Ligu prvaka, ti dečki su donijeli Dinamo 40 milijuna eura kroz Ligu prvaka, ti dečki su izbacili igrača za transfer od 35 milijuna eura.  Ti dečki, po meni, zaslužuju sav respekt, to su dečki koji vole Dinamo i koji su voljeli Dinamo. Bruno Petković, Theophile, Ristovski, Arijan Ademi, Zagorac... To su lideri to su dečki koji vole Dinamo.

"Nažalost prerano zaboravljeni" - dodala je voditeljica Valentina Miletić.

- Od svih! - nadovezao se Bjelica pa nastavio: "Takvih lidera trenutno u Dinamu nema. Jer u današnjem nogometu naći lidera, znate ove nove genracije to vam je sve mekano, a ovo su frajeri. Ovo su frajeri tipa Mandžukić, Vida, to su ti mangupi još oni konzervativni stari. Ti mangupi su držali Dinamo na nivou, i kad sam ja bio i svi treneri poslije mene, ti mangupi i ta 'pušačka soba' kako ju zovu koju treba zapaliti, oni su držali Dinamo" - zaključio je.


