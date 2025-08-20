Naši Portali
JASNA PORUKA

Lino Červar bez dlake na jeziku: Moja Hrvatska danas bi dobila Dansku deset razlike!

Savudrija: Lino Červar, rukometni trener i bivsi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Damir Mrrvec
20.08.2025.
u 12:36

Junak pobjede beogradske momčadi bio je vratar Trnovec koji je sakupio nevjerojatnih 22 obrane dok su vratari Nexe (Jastrzebski i Radovanić) imali zajendo 12 obrana

Rukometaši beogradskog Partizana prvi put u povijesti kluba pobijedili su Nexe iz Našica. Dogodilo se to na turniru u Ohridu gdje su "crno-bijeli" pobijedili s 26:24. Ovo je ozbiljno upozorene Našičanima jer bi se baš s Partizanom mogli susresti u prvom kolu Europske lige. Naime, pobjednik kvalifikacija između Partizana i češke Karvine igrat će protiv Našičana u prvom kolu Europske lige.

 - Da, ovo nam je dobro upozorenje da s njima neće biti lako. Pogotovo ne u Beogradu. Lani smo ispali u prvom krugu skupine zahvaljujući gubitkom bodova od novosadske Vojvodine.

Sada bi u skupini mogli ponovno imati susret s prvacima Srbije. Kriterij suđenja bio je malo čudan, pogotovo kod isključenja, ali to nas ne opravdava za poraz. Nedostajalo nam je malo više energije – rekao je Borna Mance Mičević, novi kapetan "gromova".

- Hvala treneru koji mi je ukazao povjerenje da budem kapetan u novoj sezoni.  U Našicama sam jako dugo i bilo je vrijeme da kapetansku vrpcu preuzme netko od domaćih igrača, tu iz Slavonije – dodao je Mičević. 

Junak utakmice bio je Andrej Trnovac, vratar Partizana, koji je sakupio 22 obrane. 

- Pa dobro, bio je to sjajan povratak u Partizan. Tako se poklopilo, nemam što dodati. Cijela momčad je zaslužna za pobjedu. Dobra utakmica, imalo je što za vidjeti. Pripremamo se za ono što je najbitnije, a to je 30. kolovoz i kvalifikacije za Euopsku ligu protiv Karvine – rekao je Trnavac.

Krešimir Ivanković, trener Nexea, dodao je: 

 - Nije opravdanje ali činjenica je da smo na turnir došli izravno sa Zlatibora gdje smo imali visinske pripreme. Noge su još teške, a i put do Ohrida bio je dugačak i naporan.  Cijelu utakmicu nismo uspjeli uhvatiti pravi ritam, imali smo previše promašenih prilika. Imamo još nekoliko utakmica na turniru i uvjeren sam da će biti puno bolje, da ćemo u prvom redu popraviti igru u obrani.

Legendarni trener Lino Červar, promovirao je u Ohridu svoju novu knjigu. Olimpijski i svjetski prvak s Hrvatskom, uspješan na klupi skopskog Metalurga s kojim je odigrao dva četvrtfinala EHF Lige prvaka 2013. i 2014, pričao je o svom trenerskom putu. Na pitanje gdje bi njegova Hrvatska bila danas u odnosu na moćnu Dansku koja vlada svjetskim rukometom zadnjih pet, šest godina, Lino je bio samouvjeren:

 - Bilo bi 10 razlike za Hrvatsku - rekao je Červar.

Avatar rubinet
rubinet
12:47 20.08.2025.

Červar pretjeruje...10 razlike kontra Danaca? Vjerojatno bi bilo 3 za naše....Ali 10?

