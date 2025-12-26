Jedna od vodećih znanstvenica dala šokantan podatak o susretu s izvanzemaljcima: Otkrila i godinu

Jesmo li sami u svemiru? Ovo pitanje dobilo je uzbudljiv odgovor od jedne od vodećih britanskih svemirskih znanstvenica. Dame Maggie Aderin-Pocock, ugledna stručnjakinja s Odjela za fiziku i astronomiju Sveučilišnog koledža u Londonu, izjavila je da je 'apsolutno uvjerena' u postojanje izvanzemaljskog života te predviđa da ćemo 'pozitivnu detekciju' života na drugom planetu potvrditi do 2075. godine. Njezino predviđanje, izneseno u intervjuu za Daily Mail, dolazi uoči prestižnih božićnih predavanja Kraljevskog instituta, koja će se emitirati krajem prosinca na BBC Four, a bave se velikim pitanjima svemirske znanosti.

Prema njezinim tvrdnjama, život izvan Zemlje može biti primitivan, poput mikroba ili „sivog mulja“, ali ne isključuje mogućnost da naiđemo na visoko razvijene civilizacije s tehnologijom 'daleko superiornijom' od naše. "U svemiru postoji oko 200 milijardi galaksija, a samo u našem Mliječnom putu ima 300 milijardi zvijezda", objasnila je za Daily Mail.

Dame Maggie svoje uvjerenje temelji na statističkoj vjerojatnosti, poznatoj kao Drakeova jednadžba, koju je 1961. formulirao astronom Frank Drake. Ova jednadžba procjenjuje vjerojatnost postojanja komunikativnih izvanzemaljskih civilizacija na temelju broja zvijezda, planeta i uvjeta pogodnih za život. "To je igra brojeva", rekla je Dame Maggie. "S obzirom na ogroman broj potencijalnih svjetova, gotovo je nemoguće da smo sami", kazala je.

Znanstveni napredak u otkrivanju egzoplaneta dodatno podupire njezin optimizam. Jedan od najintrigantnijih primjera je egzoplaneta K2-18b, udaljena 124 svjetlosne godine od Zemlje. Ranije ove godine, znanstvenici su u njezinoj atmosferi otkrili molekule koje upućuju na moguću prisutnost života, poput dimetil sulfida, koji na Zemlji proizvode samo živi organizmi. Stručnjaci smatraju da K2-18b, prekriven oceanima, može 'vrvjeti' životom, što je proglašeno najznačajnijim znakom izvanzemaljskog života dosad.

Znakovi života ne dolaze samo s dalekih planeta. U rujnu 2025., NASA je objavila otkriće neobičnih mineralnih struktura u muljevitim stijenama na Marsu, pronađenih u drevnom koritu rijeke. Znanstvenici vjeruju da bi te strukture mogle biti povezane s kemijskim reakcijama koje ukazuju na drevni život na Crvenom planetu. Iako su ovi nalazi preliminarani, Dame Maggie vidi ih kao 'primamljive naznake' koje nas približavaju potvrdi izvanzemaljskog života.

No, upozorava da stvarnost izvanzemaljaca vjerojatno neće nalikovati stereotipnim 'malim zelenim ljudima' iz znanstvene fantastike. "Sivi mulj je najvjerojatniji oblik života koji ćemo pronaći", rekla je, ali nije isključila mogućnost susreta s visoko razvijenim bićima. "Možda ćemo pronaći nešto što je evoluiralo, sposobno komunicirati, s tehnologijom koja nadmašuje našu. Sviđa mi se ideja da nas izvanzemaljci promatraju s druge strane Mjeseca", kazala je.

Dame Maggie naglašava potrebu za oprezom ako pronađemo izvanzemaljski život. "Moramo biti nevjerojatno pažljivi", upozorila je. "Bilo kakav oblik života mora biti potpuno izoliran kako ne bi došao u kontakt s ljudima", dodaje. Znanstvenici već razvijaju specijalizirane objekte za analizu uzoraka s Marsa ili drugih planeta, jer je transport opreme u svemir izazovan.

Ona sama sanja o osobnom doprinosu. "Dok drugi u mirovini vrtlaraju, moj plan je vrtlariti na Marsu", našalila se, izražavajući želju da sudjeluje u budućim misijama. Njezina vizija svemira uključuje i širenje čovječanstva izvan Zemlje. "Vidim nas kao svemirski narod. Nećemo biti ograničeni na Zemlju – širit ćemo se prema van. Znanstvena fantastika postaje znanstvena činjenica", rekla je.

Dame Maggie vidi svemir i kao priliku za ujedinjenje čovječanstva. "Voljela bih da svemir postane prostor gdje se ujedinjujemo", kaže.

Njezina predavanja na Kraljevskom institutu, pod naslovom 'Postoji li život izvan Zemlje?', bit će emitirana na BBC Four i iPlayeru 28., 29. i 30. prosinca u 19 sati. Ova predavanja, među najprestižnijima u britanskoj znanosti, privlače široku publiku, a ovogodišnji fokus na izvanzemaljski život dodatno pojačava zanimanje.

Dok znanstvena zajednica nastavlja tražiti dokaze, Dame Maggie ostaje optimistična. „Ako se moram kladiti, rekla bih da ćemo u sljedećih 50 godina imati čvrste dokaze“, zaključila je. Njezino uvjerenje temelji se na rapidnom napretku tehnologije, poput teleskopa koji otkrivaju atmosferske sastave dalekih planeta, i misija na Mars koje donose uzorke na Zemlju.