LUDE BROJKE

VIDEO Jokić nestvarnom utakmicom ispisao povijest košarke: Nitko nikada nije odigrao ovakvu utakmicu

Nikola Jokić
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
26.12.2025.
u 09:52

Jokić je ove sezone ponovno jedan od favorita za MVP nagradu budući da je na triple-double prosjeku od 29.8 poena, 12 skokova i 11 asistencija kroz 30 utakmica

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić priredio je pravi Božićni 'show' u utakmici svojih Denver Nuggetsa nad Minnesota Timberwolvesima sa 142:138 nakon produžetaka. Jokić je bio prvi ime susreta s čak 56 poena, a uhvatio je i 16 skokova i podijelio 15 asistencija uz šut iz igre 15/21.

Imao je Jokić i dvije boklade, ali puno je veći naglasak u ofenzivnom dijelu igre. Njegova jučerašnja utakmica bila je prva u povijesti NBA lige u kojoj je igrač upisao najmanje 55 poena, 15 ili više skokova i 15 ili više asistencija. Odličnu podršku pružio mu je Jamal Murray s 35 poena i 10 asistencija, a najbolji kod poražen Timberwolvesa bio je Anthony Edwards s 44 poena.

Dalic

Jokić je ove sezone ponovno jedan od favorita za MVP nagradu budući da je na triple-double prosjeku od 29.8 poena, 12 skokova i 11 asistencija kroz 30 utakmica. Uz to, njegovi Nuggetsi su među favoritima za titulu, a trenutačno su treća momčad Zapadne konferencije s 22 pobjede i osam poraza.

Jokić je u jučerašnjoj utakmici i srušio još jedan rekord lige. Zabio je čak 18 poena u samo pet minuta produžetka što je najviše u povijesti košarke. Do sada je rekord držao Stephen Curry koji je 2016. postigao 17 poena u produžetku.
Ključne riječi
rekord Denver Nuggets Nikola Jokić

