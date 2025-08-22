Hrvatski reprezentativac radi transfer karijere u ponajbolji klub Europe? 'Odšteta neće biti mala'

Rukometaši Zagreba danas putuju u Strasbourg gdje će ovog vikend ana jakom turniru. Naime, na turniru sudjeluju dvije ponajbolje francuske momčadi – Montpellier koji od ove sezone u svojim redovima ima bivšeg zagrebaša i jednog od ključnih igrača hrvatske reprezentacije, Zvonimira Srnu, te Nantes za kojeg vrani Ivan Pešić, koji se nakon srebra na svjetskom prvenstvu oprostio od dresa reprezentacije. Zanimljivo, treći najjači francuski klub, PSG, igrat će ove sezone također protiv Zagreba,a li u skupini Lige prvaka. Prvo će Zagreb u goste, 8. listopada. Za sada u Strasbourg ne idu ozlijeđeni Ivano Pavlović i Stanislav Sadouski, operirani Matej Dodić, te treći vratar Toni Matošević.

Bit će visoka odšteta

Matej Mandić pak čeka gdje će na kraju braniti ove sezone. Naime, Magdeburg s kojim je potpisao ugovor od sljedeće sezone, želi ga dovesti odmah u svoje redove. Jer, njihov prvi vratar, Nikola Portner, neće moći braniti za osvajače Lige prvaka sve do 10. prosinca. Nikola je kažnjen zbog nenamjernog uzimanja dopinga. Njemački velikan stoga želi pronaći vratara koji će zamijeniti Portnera i činiti tandem sa Sergeyom Hernandezom, španjolskim reprezentativcem koji na ljeto napušta klub. Njemački list Bild navodi da je Magdeburgu vrlo zanimljiv i Dominik Kuzmanović, ali on je pod ugovorom s Gummersbachom do 2028. godine.

- Bila bi potrebna ogromna suma novca kako bi se Gummersbach namamio da ga proda samo tjedan dana prije početka sezone. Šanse za to su trenutačno vrlo male – piše Bild.

Istina je, Magdeburg se javio no da bi se odrekli Mandića moramo prvo naći kvalitetno rješenje na mjestu vratara i onda još Magdeburg mora prihvatiti našu ponudu. A odšteta sigurno neće biti mala – rekao je Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb.

Nema baš puno kvalitetnih vratara na tržištu koje bi Zagreb mogao zeti umjesto Mandića?

Imamo neka imena, a među njima nije sigurno Filip Ivić – rekao je Šupuković.

Kako doznaje Hercegovina.info, hrvatski prvak već je ipak pronašao rješenje na vratima. Novi čuvar mreže Zagreba trebao bi biti Haris Suljević, crnogorski vratar koji je posljednje četiri godine branio za Izviđač iz Ljubuškog. Suljević je ovoga ljeta potpisao za španjolski Cangas, no zagrebački klub odlučio ga je otkupiti prije nego što je ijednu službenu utakmicu odigrao u Španjolskoj. Ako sve bude u redu ovog vikenda mogli bi se realizirat ovi transferi. U tom slučaju, ako se Zagreb i Magdeburg dogovore, Mandić vjerojatno neće biti danas u avionu za Frankfurt odakle će zagrebaši autobusom do Strasbourga.

- Čekam. Kako se klubovi dogovore tako će biti – bio je kratak Matej Mandić.

Manda uskoro protiv svojih?

Zagreb još na mjestu vratara i ima Ante Grbavca. Razumljivo je da je Zagreb za opciju da skupo proda Mandića i zaradi velik novac jer sljedeće godine reprezentativni vratar Hrvatske otiči će iz Zagreba za nula eura. Opet, s druge strane bit će to još jedan udarac na ambicije Zagreba u Ligi prvaka. Već su ostali bez Zvonimira Srne i Timura Dibirova, dva ključna igrača prošle sezone, a sada bi mogli ostati i bez jako važnog kotačića i to još na najvažnijoj poziciji u rukometu. Zanimljivo je da su Magdeburg i Zagreb u istoj elitnoj skupini Lige prvaka pa bi se moglo dogoditi da Mandić već 12. studenog brani protiv svog kluba.