Dottie otkrila veliku tragediju: 'Moja prva kći preminula je na Božić. To je bilo najteže iskustvo u mom životu'

Simpatična Dorothee Anne Stott (48) iz Kanade postala je jedna od najupečatljivijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. Iako je u Hrvatsku došla tek kao turist, bez ikakvih korijena, zemlja i ljudi toliko su je očarali da je odlučila potražiti ljubav pred kamerama, a njezina iskrenost i vedar duh osvojili su i gledatelje i farmera Josipa. U razgovoru za RTL-hr Dottie je govorila kako se slavi Božić kod nje u Kanadi, ali je otkrila i tragediju koja joj se dogodila.

- Moja prva kći. Nažalost, moja prva beba preminula je na Božić, a suočavanje s tim gubitkom bilo je najteže iskustvo u mom životu. Ali ona mi je dala nevjerojatno vrijedne darove - otpornost i majčinstvo. Njezin gubitak dao mi je hrabrost da imam više djece jer sam znala da ću biti sjajna mama. Znala sam da će mi duboka bol koju sam osjetila donijeti duboku sreću i radost u roditeljstvu. Ona je uvijek u mom srcu i za Božić odajem počast ljubavi i majčinstvu koje mi je darovala.

Naši voljeni žive u nama zauvijek. A bol ponekad može biti nepodnošljiva. Moramo se podsjetiti da je bol toliko duboka jer volimo tako duboko. Da nam nije bilo stalo, ne bi nas boljelo i ne bismo znali što je prava ljubav. Osjećam se tako blagoslovljeno što imam kapacitet voljeti duboko... iako to dolazi s rizikom od duboke boli. I podsjećam se da je ona uvijek sa mnom, samo ne fizički, rekla je Dottie i otkrila koje tradicije njeguje.

- Svake godine s djecom napravim puno malih obroka (sendviči, grickalice, voće, keksići i božićna čestitka) koje nosimo beskućnicima u našoj zajednici. Volim ovu tradiciju jer mi daje osjećaj ispunjenosti. Pokazuje djeci da Božić nije samo 'uzimanje', već i 'davanje'. Također, ukrašavanje božićnog drvca je moj omiljeni običaj. Drvo postavim do kraja studenog jer ga volim i želim uživati u njemu što duže. Svake godine kupim barem jednu novu kuglicu za bor, a svaki ukras ima svoju posebnu priču. U Ontariju Božić obično provodim s obitelji, slično kao kad sam bila dijete. Kada sam na zapadnoj obali Kanade, Božić slavim s prijateljima. Pripremim veliku večeru i pozovem sve koji nemaju obiteljsku večeru. Organizirala sam obiteljska okupljanja s 40+ ljudi i volim kad moj dom bude ispunjen ljubavlju i hranom. Kad sam u Dominikanskoj Republici, slavim s prijateljima na plaži... obično to nije 'trijezan' doživljaj, rekla je.

Iako je ne vežu obiteljski korijeni, njezina veza s Hrvatskom puno je dublja od obične turističke znatiželje. Njezina dugogodišnja najbolja prijateljica iz Kanade je Hrvatica, a nakon što je u rujnu prošle godine prvi put sletjela u Zagreb, Dottie se u manje od godinu dana vratila čak pet puta. "Od trenutka kad sam sletjela, odmah sam osjetila da ovdje pripadam i da se savršeno uklapam. A onda, kako sam sve više i više otkrivala, jednostavno sam se zaljubila u vašu predivnu zemlju", s oduševljenjem ističe Dottie. Obišla je dobar dio obale, od Krka i Murtera do Splita, ali i unutrašnjost poput Samobora i Rastoka. Ipak, najviše su je se dojmili ljudi. "Hrvati su nevjerojatni, ljubazni, gostoljubivi i puni poštovanja. Zadivljena sam nesalomljivošću vašeg duha. Mogla bih napisati knjigu od deset tisuća stranica o tome koliko volim Hrvatsku i Hrvate", kaže simpatična Kanađanka, posebno zahvalna na strpljenju koje pokazuju dok se ona trudi savladati jezik.

U Kanadi Dottie radi kao wellness trenerica i medicinski pratitelj, pomažući ljudima tijekom postoperativnih putovanja, a vodi i radionice o zahvalnosti i životu u izobilju. Sebe opisuje kao odvažnu, druželjubivu i optimističnu osobu koja voli širiti radost. Njezino "sretno mjesto" je kuhinja, gdje s ljubavlju kuha i peče za obitelj i prijatelje. U slobodno vrijeme uživa u glazbi, plesu i prirodi, a šetnje uz jezera ili more donose joj neizmjernu radost. Otkrila je i da voli hrvatsku glazbu, od Ivana Zaka do eurovizijske senzacije Baby Lasagne. Iako nije navikla na seoski život, spremna je na sve izazove. "Bila sam okružena hektarima zemlje, imala mnogo vrtova... Imala sam pse, mačke, kokoši, pa čak i prase po imenu Beckham koje je živjelo s nama u kući. Jako mi je ugodno živjeti na selu", odlučno tvrdi.

Ono što ju je posebno privuklo Hrvatskoj su muškarci. Smatra da se bitno razlikuju od onih u njezinoj domovini. "Muškarci u Hrvatskoj su 'pravi' muškarci, tradicionalni, samouvjereni i ponosni na svoju muževnost. Jako me privlači kulturno bogatstvo, a hrvatski muškarci su ponosni na svoju obitelj, zemlju i vjeru", objašnjava Dottie. Dodaje kako joj se sviđa što su skloniji predanosti i monogamiji, za razliku od Kanade gdje su, kako kaže, vjernost i predanost rijetki. Njezin idealan muškarac je ljubazan, velikodušnog srca, sretan i snažan, mentalno i emocionalno. Financijski status joj nije bitan, već zdrav odnos prema novcu i ponos na posao koji radi, bez obzira na titulu. "Jako mi se sviđa činjenica što je Hrvatska kolijevka kravate, obožavam muškarce u odijelu i kravati", priznaje kroz smijeh.

U showu se Dottie borila za srce farmera Josipa Ercegovića, a trenutak kada ju je odabrao za romantično putovanje iznenadio je i nju samu. "Isprva sam bila u potpunom šoku, a onda me preplavila ogromna sreća. I moram priznati, obožavam taj šešir!", otkrila je Dottie za RTL.hr nakon Josipove odluke. Bila je, naime, uvjerena da će farmer odabrati drugu kandidatkinju, Iris, zbog snažne kemije koju je primijetila među njima. Iako se s ostalim ženama borila za istog muškarca, Dottie ističe da među njima nije bilo zle krvi, već su postale prava mala obitelj.