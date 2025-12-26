Naši Portali
VELIKA ČAST

Novi fantastičan uspjeh sjajnog Šveđanina: Proglašen je najboljim sportašem Europe

2025 World Athletics Awards
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.12.2025.
u 16:00

Drugi u izboru završio je Carlos Alacaraz, a treći Tadej Pogačar.

Pobjednik 68. izdanja ankete Poljske novinske agencije (PAP) za najboljeg sportaša Europe u 2025. godini među novinskim agencijama Starog kontinenta je 26-godišnji Šveđanin Armand Duplantis, olimpijski prvak iz Tokija i Pariza u skoku s motkom.

Duplantis je apsolutni svjetski prvak u skoku s motkom, postavio je svjetski rekord od 6,30 metara, a također drži najbolji dvoranski rezultat svih vremena od 6,27 metara.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Šveđanin je uvršten je na dvadeset tri liste, devet puta na prvom i četiri puta na drugom mjestu. Duplantis je tako skupio 184 boda, 41 bod ispred španjolskog tenisača Carlosa Alcaraza, te 50 bodova ispred slovenskog bicilista Tadeja Pogačara, koji je 2025. osvojio svoj četvrti Tour de France.
U 68. anketi sudjelovale su čak 23 novinske agencije, među kojima i HINA.
Ključne riječi
Armand Duplantis Europa najbolji sportaš

