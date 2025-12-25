Naši Portali
VELIKA TUGA

Tragedija pogodila svijet atletike: Preminuo bivši olimpijski pobjednik i svjetski rekorder

25.12.2025.
u 23:15

Osvojio je i europsko zlato 1969. u Ateni. Koncem te godine je postavio i novi svjetski rekord od 75.48 metara

Bivši olimpijski prvak u bacanju kladiva, a kasnije i trener Anatolij Bondarčuk preminuo je u dobi od 85 godina, objavila je Europska atletska federacija (EAA).

Bondarčuk, koji se natjecao za Sovjetski Savez, osvojio je zlatnu medalju u bacanju kladiva na Olimpijskim igrama u Munchenu 1972. Četiri godine kasnije osvojio je i broncu na Olimpijskim igrama u Montrealu.

Dalic

Osvojio je i europsko zlato 1969. u Ateni. Koncem te godine je postavio i novi svjetski rekord od 75.48 metara. Time je postao koji je bacila kladivo preko 75 metara.

Nakon završetka karijere postao je trener. Njegov najpoznatiji učenik bio je Rus Jurij Sedykh, koji je osvojio olimpijske titule u bacanju kladiva 1980. i 1988. godine i još uvijek drži svjetski rekord s rezultatom od 86.74 m, koji stoji od Europskog prvenstva u atletici 1986. u Stuttgartu.

Bondarčuk, koji je bio ukrajinskog podrijetla, posljednjih je godina živio u Kanadi, gdje je i umro. Tamo je trenirao i osvajača brončane medalje u bacanju kugle na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, Kanađanina Dylana Armstronga. Bio je i savjetnik aktualnog olimpijskog prvaka u bacanju diska, također Kanađanina Ethana Katzberga.

Ključne riječi
Bacanje kladiva olimpijski pobjednik smrt

