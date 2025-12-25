VIDEO Nesvakidašnja situacija u Albaniji: Golman tijekom utakmice samo napustio teren

Vrlo bizarna scena odvila se na utakmici Vore i Bylisa u albanskoj Superligi. U 42. minuti pri rezultatu 2:0 za Voru, vratar Bylisa Jeremy Vachoux jednostavno je napustio svoju poziciju i samovoljno odšetao u svlačionicu skidajući rukavice dok je odlazio s terena.
Bivši vratar Sain-Etiennea i Lensa nije tražio zamjenu niti se žalio na ozljedu već je samo napustio teren. Trener Mirel Jorsa nakon utakmice pokušao je objasniti kako je tražio zamjenu zbog ozljede, no način na koji je napustio teren (bez čekanja poluvremena ili dogovora s trenerom) podignuo je brojne upitnike.Dalic
První gól inkasoval po chybě obránce, druhý po jeho špatné rozehrávce a třetí málem po stejné chybě. To běžela 43. minuta včerejšího zápasu nejvyšší albánské ligy, když si brankář Jeremy Vachoux řekl, že to už stačilo a sám od sebe odešel ze hřiště.😂pic.twitter.com/A41lQj8XyU— Sporťák (@SportakCZ) December 25, 2025
Susret je završio pobjedom Vore 4:1, a mnogi se pitaju što će sada biti s francuskim vratarom. Po svemu sudeći njegova karijere u albanskom klubu je gotova, no nije nemoguće da ostane do kraja sezone.