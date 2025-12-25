Naši Portali
BIZARNO

VIDEO Nesvakidašnja situacija u Albaniji: Golman tijekom utakmice samo napustio teren

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
25.12.2025.
u 22:07

Trener Mirel Jorsa nakon utakmice pokušao je objasniti kako je tražio zamjenu zbog ozljede

Vrlo bizarna scena odvila se na utakmici Vore i Bylisa u albanskoj Superligi. U 42. minuti pri rezultatu 2:0 za Voru, vratar Bylisa Jeremy Vachoux jednostavno je napustio svoju poziciju i samovoljno odšetao u svlačionicu skidajući rukavice dok je odlazio s terena.

Bivši vratar Sain-Etiennea i Lensa nije tražio zamjenu niti se žalio na ozljedu već je samo napustio teren. Trener Mirel Jorsa nakon utakmice pokušao je objasniti kako je tražio zamjenu zbog ozljede, no način na koji je napustio teren (bez čekanja poluvremena ili dogovora s trenerom) podignuo je brojne upitnike.

Dalic

Susret je završio pobjedom Vore 4:1, a mnogi se pitaju što će sada biti s francuskim vratarom. Po svemu sudeći njegova karijere u albanskom klubu je gotova, no nije nemoguće da ostane do kraja sezone.

