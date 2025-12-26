Veliki obrat u slučaju Livaković: Talijanski velikan želi da mu bude rezervni vratar

S prvim danom 2026. raskinut će se (katastrofalna) posudba Dominika Livakovića u španjolskoj Gironi. Hrvatska reprezentativna jedinica preselila je u Kataloniju ovog ljeta kada je definitivno izgubio status prvog vratara u Fenerbahčeu. Na njegovu žalost, nikada se nije našao u prvom planu trenera Michela te je odlučio napustiti klub bez da zaigra i jednu minutu u njihovom dresu.

Odlučio je kako je najbolje vratiti se u Dinamo i podignuti formu uoči Svjetskog prvenstva sljedećeg ljeta. Njegov povratak na Maksimir praktički je gotova stvar. ali talijanski mediji sada javljaju kako bi se uplanove plavih mogao upetljati talijanski velikan Juventus.

Talijanski Tuttosport piše kako je rezervni vratar Stare Dame Mattia Perin odlučio napustiti klub i preseliti u Genou koja mu obećava mjesto prvog vratara. Juventus bi tako ostao s Micheleom Di Gregorijem kao neprikosnovenim prvim vratarom i Nicolom Lealijem kao jedinom zamjenom. Smatraju kako Leali jednostavno nije dovoljno dobra alternativa pa su se bacili u potragu za još jednim vratarom.

U igri su trenutačno Livaković i Christos Mandas, rezervni golman Lazija. Ipak, koliko god ime Juventus izgledalo lijepo u životopisu, Livakoviću definitivno nije želja biti zamjena što je ono što mu Stara Dama nudi. On je sam navodno obećao Dinamu da se vraća i teško da će prekršiti obećanje zbog pozicije drugog vratara.