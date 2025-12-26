Luka Modrić je ovime zapanjio navijače, doslovno ne mogu vjerovati: 'Pa ovo je nemoguće'

Hrvatski kapetan Luka Modrić je ovog ljeta poslije 13 godina provedenih u Real Madridu napustio klub i stigao u talijanskog velikana Milan. Iako je Modrić oduvijek bio igrač najviše svjetske klase, mnogi su se pitali kako će uspjeti izdržati naporni ritam Serie pošto je u rujnu napunio 40 godina.

Međutim, Modrić je sve te nevjernike razuvjerio već nakon petnaest utakmica jer trener Allegri bez njega teško može zamisliti prvu momčad. Odigrao je naš maestro ukupno 1325 za rossonere i po tome je najkorišteniji igrač crveno-crnih sa San Sira. Allegri ga je odmorio u Kupu protiv Lazija, a tada je Milan ispao. Luka nije bio u početnih 11 ni protiv Napolija u polufinalu Superkupa, koji se igrao u saudijskom Rijadu, no Allegri ga je kasnije ipak morao uvesti u igru no ni to nije pomoglo Milanu kako bi prošli dalje u finale.

Na ljestvici pet najkorištenijih igrača Allegrija iza Modrića slijede Gabbia (1320), Saelemaekers (1311), Strahinja Pavlović (1283) i kapetan Maignan (1226). Ovi podaci zapanjili su i mnoge navijače Milana. Nakon što je poznata nogometna online zajednica 433 objavila na Instagramu podatak o Modriću kao najkorištenijem igraču Milana u ovosezonskom dijelu Serie A, javili su se i navijači Milana.

“Njega je nemoguće zaustaviti”, poruka je koju je objavio 433, a koju fanovi komentiraju. “Još uvijek je čudo od djeteta”, “Star 40 godina? Ne, mlad 40 godina”, “Volite ga sve dok se ne sučelite s njim. Legenda”, “Stroj”, “Najbolji”, neke su od brojnih reakcija.