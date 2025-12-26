FOTO Iva Todorić pokazala je zgodne sinove i kćer, a mnogi će im pozavidjeti na uređenju doma

Poduzetnica Iva Todorić ovih dana u potpunosti uživa u blagdanskom raspoloženju. Na društvenoj mreži Instagram podijelila je prizore raskošno uređenog doma u Kulmerovim dvorima, a posebnu je pozornost privuklo impresivno božićno drvce. Uz nekoliko fotografija i videozapisa snimljenih pokraj jelke, mnoge je pratitelje ostavila bez daha bogatim i elegantnim uređenjem interijera. Luksuz kakav se rijetko viđa na ovim prostorima dodatno je naglašen božićnim drvcem višim od dva metra, ukrašenim stotinama crvenih mašni, zlatnim kuglicama i decentnim svjetlucavim lampicama. Iva je pokazala i kako izgleda blagdanski stol pripremljen za obitelj, a pozirala je i sa svojom djecom, koju je dobila u braku s bivšim suprugom Hrvojem Balentom.

Nedavno je održan i božićni domjenak u organizaciji Ivina brata Ante i njegove supruge Petre Todorić, na kojem su se okupila brojna poznata lica. Posebno je iznenadilo pojavljivanje Hrvoja Balenta, i to u društvu njegove nove supruge Draženke Sikter, što je dalo naslutiti da su bivši supružnici ostali u korektnim i dobrim odnosima. Podsjetimo, Iva Todorić i Hrvoje Balent vjenčali su se 2001. godine te su tijekom braka dobili troje djece – kćer Taru i sinove Ivana i Antu. Njihov se brak godinama smatrao stabilnim, no 2017. godine počele su kružiti glasine o problemima u odnosu. U lipnju 2018. Iva je službeno vratila djevojačko prezime Todorić, čime je postalo jasno da je razlaz već tada bio konačan. Prema pisanju domaćih medija, zahtjev za razvod podnio je Hrvoje, koji se potom preselio u zagrebački Ban centar u Cesarčevoj ulici.

U tom razdoblju Iva se rijetko javno oglašavala, no krajem 2017. na društvenim je mrežama podijelila emotivnu poruku. "Ove sam godine prošla kroz mnogo toga. Nakon svih uspona i padova mogu reći da je iza mene teška godina, ali još sam ovdje. I dalje mogu učiti, rasti, smijati se nevoljama i radovati se blagoslovima. Zato sam zahvalna svima koji su i dalje dio mog života", napisala je tada, dajući naslutiti koliko je to razdoblje za nju bilo izazovno. Zanimljivo je i da su se Hrvoje i Draženka prvi put zajedno pojavili u javnosti još 2022. godine, na otvorenju wellness centra u sklopu jednog hotela, iza kojeg stoje bivši nogometni reprezentativac Goran Vlaović i poduzetnik Zoran Sedlar. Tom su prilikom pozirali i s Vlaovićevom suprugom Ivanom Mišurom Vlaović, iako njihova veza tada još nije bila službeno potvrđena. Njihovo zajedničko pojavljivanje na božićnom domjenku jasno pokazuje da Hrvoje Balent započinje novo, mirnije životno poglavlje, dok obiteljska okupljanja, unatoč promjenama, ostaju obilježena korektnošću, diskrecijom i međusobnim poštovanjem.