Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
REGIONALNI VOJNI PROCESI

Vučića zabrinulo naoružavanje: Stotine novih vozila, osamnaest novih Cezara, zrakoplovi, protuzračna sredstva. Protiv koga?

Beograd: Vučić došao ispred Narodne skupštine i pružio podršku "junaku iz Ćacilenda"
Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL
1/6
Autor
Sandra Veljković
26.12.2025.
u 17:54

"Zbog čega stotine novih oklopnih vozila, zbog čega osamnaest novih Cezara, zbog čega zrakoplovi, protuzračna sredstva i sve ostalo? Zbog Austrije? Neće biti zbog Austrije. Bit će zbog Srbije", rekao je Vučić

– Zašto postoji toliko naoružavanje Republike Hrvatske? – zapitao se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o regionalnim vojnim procesima u kojima sudjeluje i Hrvatska te odmah ponudio svoj odgovor: – Drugi cilj ne postoji osim izravnoga ugrožavanja Republike Srbije i njezina teritorijalnog integriteta. Vučić je to izjavio na otvaranju Konferencije veleposlanika u Beogradu, u govoru u kojem je velik dio izlaganja posvetio sigurnosnim kretanjima u regiji, tvrdeći da se niz vojnih sastanaka, sporazuma i procesa u javnosti sustavno umanjuje ili prešućuje. Govoreći o regionalnim odnosima, rekao je da se o pojedinim sastancima govori kao o nečemu bezazlenom, iako, prema njegovim riječima, imaju znatno dublje značenje. – Iznenada imate sastanke Prištine, Tirane i Zagreba, koje svi uglavnom umanjuju i govore: Pa zar će nas oni napasti? Ali zašto su održali taj sastanak? Zašto su potpisali sporazum o suradnji, i to ne samo o suradnji, nego o stvaranju vojnog saveza? Zbog čega? Zbog sira i vojne glazbe nisu. Zbog čega su širili te vojne sporazume sa Slovenijom, zbog čega su pokušavali tako uporno uključiti i Bugarsku u te procese? Sasvim je izvjesno da to nisu činili zbog priče za novine, naprotiv – rekao je.

U nastavku se ponovno vratio pitanju naoružavanja, zadržavajući se posebno na Hrvatskoj i razmjerima vojne modernizacije. – Zašto postoji toliko naoružavanje Republike Hrvatske? Stotine novih vozila, osamnaest novih Cezara, zrakoplovi, protuzračna sredstva. Protiv koga? Drugi cilj ne postoji osim izravnog ugrožavanja Republike Srbije i njezina teritorijalnog integriteta – rekao je Vučić. Nakon toga zapitao se tko bi, prema službenim objašnjenjima, uopće mogao predstavljati prijetnju, s obzirom na položaj Srbije u okruženju. – A od koga se trebate štititi? Zar NATO nije dovoljno snažan da u svakom trenutku može svladati neku malu Srbiju? Teško da bi se Srbija usudila, a i znaju da to nije naša politika napadati bilo koga u regiji – dodao je Vučić.

U istom je dijelu govora ironično spomenuo i Austriju, dovodeći u pitanje obrazloženja o razlozima regionalnog naoružavanja.
– Zbog čega stotine novih oklopnih vozila, zbog čega osamnaest novih Cezara, zbog čega zrakoplovi, protuzračna sredstva i sve ostalo? Zbog Austrije? Austrije koja je navodno vojno neutralna? Samo na papiru, naravno – to je svima jasno. Neće biti zbog Austrije. Bit će zbog Srbije – rekao je. Govoreći o širem sigurnosnom okviru, Vučić je regionalna kretanja povezao s odnosima između NATO-a i Rusije, tvrdeći da se istočna Europa priprema za moguće scenarije većih sukoba. – Kako bi se zaštitilo to istočno krilo, u slučaju eventualnog sukoba s Ruskom Federacijom, gomilat će se trupe u našem okruženju – rekao je.

Dodao je da je o tim pitanjima razgovarao s međunarodnim sugovornicima, ali da, kako je naveo, nije naišao na ozbiljniju reakciju.
– I kada sam razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a, i kada sam razgovarao s ljudima u Europskoj uniji, svi su samo slijegali ramenima – nastavio je. U završnom dijelu govora naglasio je diplomatima da, unatoč svemu što vidi kao prijetnje, odgovor Srbije mora biti smiren i promišljen. – Osim našeg posla odvraćanja, koji obavlja vojska, vaš posao, posao svih vas koji se bavite politikom, jest da sačuvamo mir. Sve dok jačamo svoje kapacitete i dok naše gospodarstvo raste jednakom brzinom ili brže od njihovih gospodarstava, ne možemo biti ugroženi – rekao je. Govor je zaključio povijesnim osvrtom. – Neće biti jednostavno, ali moramo sačuvati mir. Imali smo generacije ljudi koje smo izgubili u prošlom stoljeću. Vrijeme je da imamo stoljeće mira, stabilnosti i sigurnosti – zaključio je srbijanski predsjednik.

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa
Ključne riječi
vojska naoružavanje Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 20

Pogledaj Sve
NO
Nordik
18:14 26.12.2025.

Vojvodina odlazi, Sandžak je već otišao. Zašto bi ih netko napao kad se sami raspadaju.

IS
Ivan.S
18:08 26.12.2025.

Točno vučiću, zbog vas najviše to kupujemo, ali ne da vas napadnemo, nego da se možemo obraniti, ako bude trebalo, a poznavajući vas, moglo bi i zatrebati.

PE
Pentagon
18:14 26.12.2025.

Srbija je počela značajno povećavati svoj vojni proračun nekoliko godina prije Hrvatske. Zašto? Možda zbog Madagaskara? Anušiću, samo kupuj za svaki slučaj jer se "safari kišobranu" ne može vjerovati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!