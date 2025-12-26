Vučića zabrinulo naoružavanje: Stotine novih vozila, osamnaest novih Cezara, zrakoplovi, protuzračna sredstva. Protiv koga?

– Zašto postoji toliko naoružavanje Republike Hrvatske? – zapitao se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o regionalnim vojnim procesima u kojima sudjeluje i Hrvatska te odmah ponudio svoj odgovor: – Drugi cilj ne postoji osim izravnoga ugrožavanja Republike Srbije i njezina teritorijalnog integriteta. Vučić je to izjavio na otvaranju Konferencije veleposlanika u Beogradu, u govoru u kojem je velik dio izlaganja posvetio sigurnosnim kretanjima u regiji, tvrdeći da se niz vojnih sastanaka, sporazuma i procesa u javnosti sustavno umanjuje ili prešućuje. Govoreći o regionalnim odnosima, rekao je da se o pojedinim sastancima govori kao o nečemu bezazlenom, iako, prema njegovim riječima, imaju znatno dublje značenje. – Iznenada imate sastanke Prištine, Tirane i Zagreba, koje svi uglavnom umanjuju i govore: Pa zar će nas oni napasti? Ali zašto su održali taj sastanak? Zašto su potpisali sporazum o suradnji, i to ne samo o suradnji, nego o stvaranju vojnog saveza? Zbog čega? Zbog sira i vojne glazbe nisu. Zbog čega su širili te vojne sporazume sa Slovenijom, zbog čega su pokušavali tako uporno uključiti i Bugarsku u te procese? Sasvim je izvjesno da to nisu činili zbog priče za novine, naprotiv – rekao je.

U nastavku se ponovno vratio pitanju naoružavanja, zadržavajući se posebno na Hrvatskoj i razmjerima vojne modernizacije. – Zašto postoji toliko naoružavanje Republike Hrvatske? Stotine novih vozila, osamnaest novih Cezara, zrakoplovi, protuzračna sredstva. Protiv koga? Drugi cilj ne postoji osim izravnog ugrožavanja Republike Srbije i njezina teritorijalnog integriteta – rekao je Vučić. Nakon toga zapitao se tko bi, prema službenim objašnjenjima, uopće mogao predstavljati prijetnju, s obzirom na položaj Srbije u okruženju. – A od koga se trebate štititi? Zar NATO nije dovoljno snažan da u svakom trenutku može svladati neku malu Srbiju? Teško da bi se Srbija usudila, a i znaju da to nije naša politika napadati bilo koga u regiji – dodao je Vučić.

U istom je dijelu govora ironično spomenuo i Austriju, dovodeći u pitanje obrazloženja o razlozima regionalnog naoružavanja.

– Zbog čega stotine novih oklopnih vozila, zbog čega osamnaest novih Cezara, zbog čega zrakoplovi, protuzračna sredstva i sve ostalo? Zbog Austrije? Austrije koja je navodno vojno neutralna? Samo na papiru, naravno – to je svima jasno. Neće biti zbog Austrije. Bit će zbog Srbije – rekao je. Govoreći o širem sigurnosnom okviru, Vučić je regionalna kretanja povezao s odnosima između NATO-a i Rusije, tvrdeći da se istočna Europa priprema za moguće scenarije većih sukoba. – Kako bi se zaštitilo to istočno krilo, u slučaju eventualnog sukoba s Ruskom Federacijom, gomilat će se trupe u našem okruženju – rekao je.

Dodao je da je o tim pitanjima razgovarao s međunarodnim sugovornicima, ali da, kako je naveo, nije naišao na ozbiljniju reakciju.

– I kada sam razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a, i kada sam razgovarao s ljudima u Europskoj uniji, svi su samo slijegali ramenima – nastavio je. U završnom dijelu govora naglasio je diplomatima da, unatoč svemu što vidi kao prijetnje, odgovor Srbije mora biti smiren i promišljen. – Osim našeg posla odvraćanja, koji obavlja vojska, vaš posao, posao svih vas koji se bavite politikom, jest da sačuvamo mir. Sve dok jačamo svoje kapacitete i dok naše gospodarstvo raste jednakom brzinom ili brže od njihovih gospodarstava, ne možemo biti ugroženi – rekao je. Govor je zaključio povijesnim osvrtom. – Neće biti jednostavno, ali moramo sačuvati mir. Imali smo generacije ljudi koje smo izgubili u prošlom stoljeću. Vrijeme je da imamo stoljeće mira, stabilnosti i sigurnosti – zaključio je srbijanski predsjednik.