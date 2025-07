Velika Bobanova želja još je bliže Dinamu! Odbit će ukrajinske milijune da bi došao na Maksimir

I dalje je Stjepan Radeljić u "drilu" s Rijekom. Na koncu, zašto i ne bi bio. Ugovor s prvakom Hrvatske veže ga još godinu dana, ali zov s Maksimira sve je glasniji. Uostalom, nije tajna da je Dinamo itekako zagrizao za uslugama bosanskohercegovačkog reprezentativca. Sve je došlo do te točke da se samo čeka dogovor Dinama i Rijeke oko odštete. Još prije nekoliko tjedana Zvonimir Boban, za vrijeme diplomatske posjete Rijeci, razgovarao je s Damirom Miškovićem o mogućnosti da se Radeljić ovog ljeta preseli u Dinamo.

Rijeka je već dovela svojevrsnu zamjenu za Radeljića na poziciji lijevog stopera. To je Anel Husić koji je za odštetu od 400 tisuća eura stigao iz švicarskog Young Boysa. To znači da na Rujevici neće morati brinuti brigu oko popunjavanja tog mjesta u kadru. Jasno je, Mišković i Rijeka htjeli bi zadržati Radeljića za barem jedno kolo europskih kvalifikacija, vidjet ćemo hoće li to biti moguće.

Jutros se u dijelu medija pojavila informacija da bi Radeljića htio onaj drugi, kijevski Dinamo. No, 27-godišnjak bi htio samo u zagrebački Dinamo. Potvrdio je to njegov agent Tomislav Puljić za Sportske novosti.

- Nije točno da će Radeljić u Kijev. Neće. Stjepan Radeljić je čvrsto odlučio da će jedino u zagrebački Dinamo, ako će otići iz Rijeke. To je volja i stav igrača, zato moram demantirati navode kako će otići u Kijev, to nije istina. Hoće li se transfer dogoditi ovog ljeta ne znam. Ako se zagrebački Dinamo i Rijeka ne dogovore, to može biti sljedeće godine - rekao je.

Radeljić bi se uklopio u Dinamovu obranu koja je pokazala puno manjkavosti na slovenskim pripremama. Na koncu, prošle sezone je s bivšim, a možda i budućim suigračem Nikom Galešićem tvorio neprobojni obrambeni bedem u HNL-u. Riječka je obrana do polusezone bila granitna, a momčad s Rujevice taj je dio sezone završila bez poraza.

Kako smo naveli, sada se klubovi samo trebaju dogovoriti oko modela odštete. Budući da je Radeljić ušao u zadnju godinu ugovora s Rijekom, tu problema za Dinamo ne bi trebalo biti.