Livaja je dobio ovacije Poljuda, ali Garciji nitko ne može prigovoriti što ikona Hajduka ne igra

U rijetko viđenom scenariju nogometaši Hajduka u 18. su kolu Supersport HNL-a svladali Vukovar (2:1). Strijelci za Splićane bili su Michele Šego i Marko Livaja, dok je za Vukovarce poentirao Jakov Puljić.

Uvodne minute, odnosno veći dio utakmice, sugerirale su da će se na Poljudu stvari rasplesti u očekivanom smjeru. I to ne samo po inicijativi koju je preuzeo Hajduk od samog početka utakmice. Splićani su poveli već nakon sedam minuta. Rebić je ubacio s lijeve strane, udarac Šege iz blizine obranio je Bulat, ali na odbijenoj lopti spretan je bio Šego te je poentirao za vodstvo svoje momčadi. Splićani ove sezone doslovce idu na pogon Michelea Šege, najbolji strijelac lige postigao je deset pogodaka u 18 odigranih utakmica.

Livaji ovacije

Takva forma Hajdukova napadača sigurno ide u prilog Gonzalu Garciji, koji i dalje inzistira na tome da Marko Livaja, u ovom trenutku, ne može upasti u prvu momčad. Puno će se toga do kraja prvenstva događati kad je o tome riječ, a Livaja će očito i dalje čekati neku priliku u ovoj konstelaciji Garcijine igre. No dok god Splićani pobjeđuju, treneru nitko ne može kazati ništa, ma koliko se njegova strategija možda ne poklapa s razmišljanjima Gorana Vučevića ili Ivana Rakitića. Splitska publika uoči utakmice s Vukovarom opet je toplo pozdravila Livaju. Hajdukov napadač dobio je najsnažniji pljesak uoči susreta, baš kao i u 67. minuti kada ga je Garcia, nakon zagrljaja, poslao u igru. Samo četiri minute kasnije Livaja je postigao pogodak za 2:1 vodstvo svoje momčadi.

Nadali su se gosti iz Vukovara da mogu iznenaditi Splićane, nešto slično kao u devetom prvenstvenom kolu kada su kod kuće namučili momčad Hajduka, unatoč porazu 0:1. Podsjetimo, teškom je mukom tu pobjedu izborila momčad Hajduka.

Situaciju je Vukovarcima dodatno zakomplicirala činjenica da su u 30. minuti ostali s igračem manje na travnjaku. Šego je opet bio u situaciji da pobjegne vukovarskoj obrani, a Tadić ga je zaustavio prekršajem. Sudac Zdenko Lovrić je, nakon VAR provjere, stoperu Vukovara dodijelio crveni karton jer je Hajdukova napadača zaustavio kao zadnji igrač obrane. Imao je Hajduk u prvom dijelu još nekoliko prilika, no potpunu dominaciju nisu uspjeli okruniti još ponekim pogotkom u mreži gostujuće momčadi.

Strahovali su navijači splitske momčadi da bi Silvijo Čabraja, trener Vukovara, mogao izvući nešto iz šešira i možda iznenaditi Hajduk na Poljudu. A poznato je da već neko vrijeme postoji, ili je barem postojala, veza između Hajduka i Silvija Čabraje. Kao trener Lokomotive svojedobno je figurirao kao potencijali trener Hajduka i bio je visoko na popisu rješenja koja je svojedobno, kao sportski direktor Hajduka, nudio Nikola Kalinić. No tada se to nije dogodilo jer su se u splitskom klubu odlučili za Gennara Gattusa. Odnosno, talijanski stručnjak pristao je na uvjete koje mu je Hajduk ponudio.

I ono čega su se Hajdukovi navijači ponajviše plašili, zaista se dogodilo u 61. minuti kada je Poljud utihnuo nakon pogotka glavom Jakova Puljića. Bio je to doslovce prvi udarac Vukovaraca na vrata Hajduka.

Nevjerojatan rasplet

No kao što smo već spomenuli, Hajduk je opet poveo preko Livaje, ali u 75. minuti Splićani su ostali s igračem manje. Ante Rebić je, naime, zbog udaranja laktom protivničkog igrača dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. A samo minutu kasnije, drugi žuti karton dobio je i Marko Livaja. Prvi mu je sudac Zdenko Lovrić pokazao nakon što je, tijekom proslave pogotka, skinuo dres. Bilo je to rijetko viđenih desetak minuta na hrvatskim travnjacima posljednjih godina. U potpuno bizarnom raspletu događanja Hajduk je od ležernog vodstva i igrača više na travnjaku došao do situacije da igra s igračem manje i prepusti inicijativu gostima.

Iako su Vukovarci u jednom trenutku doslovce u potpunosti zagospodarili poljudskim travnjakom, do kraja susreta nisu uspjeli nadoknaditi rezultatski zaostatak. Splićani su tako, opet u težim okolnostima nego što su možda očekivali, došli do nove vrijedne pobjede koja ih je zadržala mali korak iza Dinama na vrhu ljestvice. Vrijedi istaknuti da je u toj završnici Hajdukov mladi vratar Toni Silić djelovao poprilično sigurno kada je to bilo najvažnije u nekoliko situacija. Na kraju splitska je publika mogla odahnuti jer su njihovi ljubimci trijumfirali u jako važnom trenutku. Ovu će pobjedu sigurno proslaviti i Gonzalo Garcia, jer opet je na Poljudu Hajduk pokazao malo drukčiju ideju u stvaranju igre. Nešto što mu je jako nedostajalo. Borba za naslov prvaka sigurno će biti neizvjesna.