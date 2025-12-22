Naši Portali
ANALIZA POLUSEZONE

Dinamo je radio puno grešaka, igra često nije bila na razini, a jedna stvar je vrlo neobična

Autor
Robert Junaci
22.12.2025.
u 08:00

Jedino što je neobično jest to da su bili bolji na početku sezone nego u sredini, kad su trebali biti uigraniji. No onda je ipak sve bolje izgledalo na samom kraju, kada su se plavi vratili na sam vrh tablice i na kraju zasluženo otišli na nekoliko dana zimskog odmora prije početka novih priprema kao jesenski prvaci.

Dinamo je na zimski godišnji odmor otišao s najboljim prolaznim vremenom, plavi znaju da su ostvarili bodovnu prednost koja ne može biti ugrožena, mogli su jučer na miru gledati kako izgleda Hajduk, njihov najveći ili jedini konkurent za naslov prvaka. No plavi su završili tek prvi čin nogometne drame, u siječnju se vraćaju na svoje daske koje život znače, na travnjake HNL-a, i da bi na kraju dobili pljesak zahtjevne publike, morat će biti možda i bolji nego u prvom dijelu, s manje pogrešaka nego što su ih napravili u prvoj dionici utrke. Još ih čekaju i dvije utakmice u Europskoj ligi, u kojoj imaju šanse izboriti nokaut-fazu.

