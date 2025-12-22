Legenda vatrenih iz Australije za VL: Spoznao sam problematiku kojom se svaki klub u Hrvatskoj bavi

Uvijek je poseban gušt popričati s Josipom Šimunićem. Joe je jedna od omiljenijih nogometnih pojava našeg novijeg nogometnog doba, znate da će svojim životnim i sportskim stavovima uvijek emitirati neku svoju, pozitivnu energiju. Uvijek ljubazan, nepretenciozan, čvrsto na zemlji... Još malo pa će ući u treću godinu mandata na čelu NK Rudeša. Šimunić o projektu kluba iz zapadnog dijela Zagreba govori s nekom posebnom ushićenošću, opet iskreno, bez fige u džepu. U jednom od naših zadnjih neformalnih druženja kazao sam mu da u njegovu nastojanju da mijenja svijet oko sebe ima nešto dječačko, naivno... Jasno mi je kazao da se on ne želi, niti se može mijenjati, to mu nema smisla. Ovaj put razgovor smo počeli rekapitulacijom prvog dijela sezone, koju je njegov Rudeš završio na vodećem mjestu Prve nogometne lige.