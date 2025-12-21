Rijeka minimalno svladala Goricu u posljednjoj HNL utakmici ove godine

U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima.

Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa.

Nakon ne pretjerano zanimljivog prvog poluvremena u kojem su u prvom planu bile obrane, nastavak je ponudio zanimljiviju igru.

Hrvatski prvak je poveo u 53. minuti. Nakon ubačaja iz kornera, Dantas je glavom vratio loptu u šesnaesterac iza leđa obrane Gorice gdje je Jurić primio loptu i lijepo pogodio za 1-0.

Prvu pravu priliku Gorica je imala u 64. minuti. Čabraja je ubacio u sredinu, Čuić pucao glavom, no Zlomislić je obranio. U 70. minuti ponovo je zaprijetila Rijeka. Fruk je sjajno gađao suprotni kut odmjerenim udarcem iskosa s lijeve strane, no Matijaš je paradom odbio u korner.

Tri minute kasnije Vignato je imao dobru situaciju, pucao je sa 15 metara, ali je gostujuća obrana blokirala njegov udarac.

Dinamo će nastavak prvenstva čekati na vrhu ljestvice sa 38 bodova, dok je Hajduk drugi sa 37 bodova. Istra 1961 na trećem mjestu ima 26 bodova, kao i Slaven Belupo stepenicu niže. Rijeka je peta sa 24 boda. Posljednji je Osijek sa 14 boda.

Prvenstvo se nastavlja 20. siječnja kada je na rasporedu nastavak prekinutog susreta Istra 1961 - Rijeka, a četiri dana kasnije je na rasporedu 19. kolo.