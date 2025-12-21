Trener Rijeke: Ovo je pravi pristup da nastavimo smanjivati zaostatak za Dinamom i Hajdukom

Trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez imao je itekako razloga za zadovoljstvo nakon pobjede protiv Gorice. Momčad koja je i fizički i psihički ispraznila svoje spremnike izvukla je posljednje atome snage da uhvati jako važna tri boda u naumu da se vrati u vrh prvenstvene ljestvice.

– Prvi dojam je vrlo pozitivan, jako sam zadovoljan. Čestitam igračima na velikom naporu koji su uložili, sada već možemo govoriti o cijelom ovom razdoblju od posljednje pauze do danas, s ovih devet utakmica. Iz tjedna u tjedan napreduju. Današnja utakmica bila je završni ispit tog razdoblja o kojem smo govorili. Za ovu utakmicu bio je potreban izuzetno velik fizički i mentalni napor, a oni su to odradili stvarno, stvarno dobro. Ovakve utakmice su u svemu protiv nas. Teren je bio vrlo težak, iznimno zahtjevan za noge. Nakon vrlo dugog putovanja na kojem smo imali četiri sata kašnjenja, igrači su čekali na aerodromu i sve se to osjeti u nogama kada trebaš igrati utakmicu. Unatoč tome, odigrali su jako dobro, vrlo čvrstu i stabilnu utakmicu. Dominirali smo kroz posjed lopte. Ušli smo vrlo dobro u utakmicu, s pravim mentalitetom. Iz iskustva znam da se u ovakvim utakmicama, nakon pauze, blagdana i kašnjenja, često rade pogreške zbog gubitka fokusa, ali momčad je bila izuzetno koncentrirana. Prvih 20–25 minuta bili smo jako, jako dobri, jedino nismo uspjeli završiti akcije. U tim dominantnim trenucima imali smo ubačaje, kornerе, slobodne udarce, ali nismo uspjeli postići pogodak, rekao je Sanchez.

Trener je podvukao i sljedeće:

– Obično nakon prvih 25–30 minuta malo padneš, jer se umor ne može sakriti, posebno kod igrača. Nakon tog razdoblja od pet do deset minuta, kada smo bili nešto niže, ponovno smo u prvom poluvremenu završili u protivničkoj polovici, tražeći pogodak. To smo analizirali na poluvremenu i nastavili na isti način. Ispravili smo nekoliko stvari u visokom presingu kako ne bismo ostavljali protivniku tri slobodna igrača. S tim mentalitetom smo ušli u drugo poluvrijeme i to je bilo vrlo dobro. Ponovno su prekidi bili izuzetno važni.

Ante Matej Jurić pokazao je da mu forma raste, postigao je pogodak u maniri pravog napadača.

– Jako sam sretan zbog pogotka Jurića. Imamo tri napadača koji igraju i sva trojica su vrlo, vrlo važna. To je najbolji primjer duha koji sada vlada u momčadi. Možemo računati na sve igrače, nije važno tko igra, najvažnija je momčad. Danas smo ova tri boda osvojili Jurićevim golom, drugi put bodove osvajamo golom Čopa ili Daniela. To je pravi duh. Vidi se kako igrači dijele uloge i odgovornost. Vjerujem da će nam ovakav pristup pomoći da nastavimo smanjivati zaostatak za ekipama ispred nas i da sezonu završimo što je moguće više na ljestvici. Jako sam sretan zbog njih.

Imao je Sanchez na kraju i poruku za navijače.

– Čestitke, sretan Božić i drago mi je zbog navijača koji uživaju u ovoj momčadi. Ovo je bilo vrlo teško i zahtjevno razdoblje, ali mogli su vidjeti dobre utakmice, dobre izvedbe i ogroman trud igrača. Osjećam da navijači to prepoznaju i cijene napor koji igrači ulažu u ovom nizu brojnih utakmica, zaključio je Victor Sanchez.