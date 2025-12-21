Naši Portali
SILVIJO ČABRAJA

Trener Vukovara: Ja u Hajduku? Bilo je nekakvih kontakata...

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
21.12.2025.
u 18:24

- Na Poljudu su igrali Puljić i Tičinović, ali dobar dio igrača dolazi iz druge ili treće lige i nije navikao igrati pred 20.000 gledatelja.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja prokomentirao je utakmicu s Hajdukom na Poljudu u kojoj je njegova momčad poražena s 2:1.

- Čestitam Hajduku na pobjedi. Loše smo ušli u utakmicu, uslijedilo je isključenje i Hajduk je mogao otići i na veću gol-razliku. U drugom poluvremenu bili smo znatno bolji, izjednačili smo, ali nažalost nismo dugo izdržali. U posljednjih desetak minuta trebali smo preuzeti više inicijative - rekao je Čabraja, prenosi Dalmatinski portal.

Na pitanje može li Vukovar ostati u ligi, trener je optimističan:

- Nadam se da ćemo dovesti četiri ili pet igrača i popuniti roster. Nismo posljednji, već predzadnji, a Lokomotivi smo se približili na četiri boda. U Gorici smo vodili i dominirali, u Istri smo također odigrali dobru utakmicu. Nadam se da ćemo se preseliti u Osijek, gdje ćemo imati bolje uvjete za trening i lakšu prilagodbu terenima HNL-a. Vjerujem da možemo ući u borbu s određenim klubovima za ostanak.

Upitan jesu li igrači bili prestrašeni atmosferom na Poljudu, Čabraja je odgovorio:

- Na Poljudu su igrali Puljić i Tičinović, ali dobar dio igrača dolazi iz druge ili treće lige i nije navikao igrati pred 20.000 gledatelja.

Na pitanje tko je trenutačno bolji, Dinamo ili Hajduk, bio je kratak:

- Ne razmišljam o tome. Razmišljam o tome da mi budemo bolji i kvalitetniji.

Dotaknuo se i nagađanja o mogućem preuzimanju Hajduka:

- Volio bih da sam u Real Madridu. Mediji mogu svašta iznositi.

Na kraju je otkrio da je prije dolaska Gattusa u Hajduk bilo kontakata:

- Bilo je nekakvih kontakata - zaključio je Čabraja.

