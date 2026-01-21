Naši Portali
UŽIVO
Trump odustao od uvođenja novih carina europskim državama: 'Imao sam produktivan sastanak'
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
NEUSPJEH BARAKUDA

Utučeni hrvatski izbornik poslije dramatičnog poraza: To što smo radili je izvan svake pameti

Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.01.2026.
u 19:39

Hrvatska će tako već u četvrtak od 20.30 sati igrati utakmicu za peto mjesto protiv Španjolske. U polufinalu će u petak igrati Grčka i Mađarska od 17 sati te Srbija i Italija od 20.30 sati

Hrvatski vaterpolisti neće igrati u polufinalu Europskog prvenstva kojem je domaćin Beograd, u ključnom ogledu za ulazak među četiri najbolje momčadi Italija je pobijedila Hrvatsku 13-10 (3-3, 2-0, 2-4, 6-3).

Hrvatska će tako već u četvrtak od 20.30 sati igrati utakmicu za peto mjesto protiv Španjolske. U polufinalu će u petak igrati Grčka i Mađarska od 17 sati te Srbija i Italija od 20.30 sati.

Protiv Talijana po tri su pogotka za Hrvatsku postigli Loren Fatović i Rino Burić, a jako je dobar kroz veći dio utakmice bio vratar Marko Bijač s 13 obrana. Hrvatska je čak 23 puta tijekom susreta imala igrača više, a tek je devet puta bila uspješna u takvim situacijama. Još je jedan gol dala iz peterca.

- Zaslužen poraz. Nismo bili dostojni, vrijedni pobjede. Razlog? Previše dekoncentracije, elementarnih pogrešaka. Od početka nismo imali pravu energiju. Igrač više se nametnuo kao problem, nismo pronašli situacije koje smo trebali, a i promašivali smo izrađene situacije. Generalni zaključak je da smo se cijelu utakmicu tražili, potrošili smo previše energije. Kad smo trebali biti lucidniji, tražili smo rješenja koja su bila van svake pameti. Imali smo dvije-tri situacije s igračem više da preokrenemo utakmicu - rekao je Ivica Tucak poslije utakmice.

- Ne znam statistički napamet, ali igrač više nije bio dobar. Preveliki broj isključenja na obje strane, to je taj vaterpolo kakav je sad. Ponavljam, nismo bili lucidni u ključnim trenucima, tražili smo individualna rješenja. Dok smo imali kolektivna rješenja, to je bilo dobro. Izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Zaslužena pobjeda Italije, ne znam što više reći. Sve smo pokušali. Nismo bili pravi energijom, to sam rekao i igračima.

- Utakmica za peto mjesto? Tako je kako je. U ovom trenutku više nismo zaslužili. Za generalnu ocjenu će biti vremena, ne možemo to u ovom trenutku. Ali imali smo dvije meč-lopte, dvije utakmice, obje smo izgubili i više od ovog nismo zaslužili - zaključio je.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj
Ključne riječi
EP vaterpolo 2026. Ivica Tucak Hrvatska vaterpolo reprezentacija

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Jugolinda
Jugolinda
21:08 21.01.2026.

Strah od Srbije je jednostavno bio prevelik...

ZA
!zagreb!
20:51 21.01.2026.

Šteta što nećemo vidjeti pljesak hrvatskoj himni kad je više od 7 gledatelja.

