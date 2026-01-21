Naši Portali
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
LUDO SE PROVODI na Antarktici

VIDEO Kolinda skočila u ledeno more: 'Pokazala je kako izgleda pravi polarni karakter'

VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 18:16

Kolinda Grabar-Kitarović otišla je na ekspediciju na Antarktiku u organizaciji Iličićeve agencije Nomadik travel, a za putovanje je morala iskeširati 16.990 eura

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uživa u ekspediciji na Antarktiku, a da ovo putovanje iskorištava maksimalno pokazuje i nova snimka koju je objavio naš poznati putopisac Kristijan Iličić. Kolinda je, naime, hrabro skočila s gumenjaka u ledeno more.

- Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici – ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život - objavio je Iličić, a u komentarima je otkrio kako je i on skočio u more. 

Podsjetimo, Kolinda Grabar-Kitarović otišla je na ekspediciju na Antarktiku u organizaciji Iličićeve agencije Nomadik travel, a za putovanje je morala iskeširati 16.990 eura te sama kupiti avio kartu do Čilea odakle je grupa krenula na putovanje prema Antarktici. 

Kako stoji na stranici putničke agencije, ekspedicija je krenula iz Punta Arenasa u Čileu, a završava u Argentini. Prvog dana ekspedicije leti se do King Georgea, najvećeg otoka arhipelaga, a zatim se ukrcava na čamce koji putnike prevozi do ekspedicijskog broda.  Riječ je o ekskluzivnom brodu, na kojem su sve kabine vrhunski opremljene i imaju svoju verandu. Brod nudi i spa, saunu, teretanu te mnoge druge sadržaje. Avantura na Antarktiku traje devet noći i deset dana. Maksimalan broj putnika je 15, a najmanji 10 te je putovanje rasprodano. 
Ključne riječi
Antarktika Kolinda Grabar-Kitarović

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
18:51 21.01.2026.

Carica! 🥰

VA
VanjaPlank
19:02 21.01.2026.

Žena se bacila u ledenu vodu a Milanović se ne može probuditi ni do podneva

LL
lijepa_li si
19:04 21.01.2026.

prva hrvatska predsjednica! razlika, tako uvjerljiva!

