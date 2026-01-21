VIDEO Kolinda skočila u ledeno more: 'Pokazala je kako izgleda pravi polarni karakter'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uživa u ekspediciji na Antarktiku, a da ovo putovanje iskorištava maksimalno pokazuje i nova snimka koju je objavio naš poznati putopisac Kristijan Iličić. Kolinda je, naime, hrabro skočila s gumenjaka u ledeno more.

- Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici – ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život - objavio je Iličić, a u komentarima je otkrio kako je i on skočio u more.

Podsjetimo, Kolinda Grabar-Kitarović otišla je na ekspediciju na Antarktiku u organizaciji Iličićeve agencije Nomadik travel, a za putovanje je morala iskeširati 16.990 eura te sama kupiti avio kartu do Čilea odakle je grupa krenula na putovanje prema Antarktici.

Kako stoji na stranici putničke agencije, ekspedicija je krenula iz Punta Arenasa u Čileu, a završava u Argentini. Prvog dana ekspedicije leti se do King Georgea, najvećeg otoka arhipelaga, a zatim se ukrcava na čamce koji putnike prevozi do ekspedicijskog broda. Riječ je o ekskluzivnom brodu, na kojem su sve kabine vrhunski opremljene i imaju svoju verandu. Brod nudi i spa, saunu, teretanu te mnoge druge sadržaje. Avantura na Antarktiku traje devet noći i deset dana. Maksimalan broj putnika je 15, a najmanji 10 te je putovanje rasprodano.