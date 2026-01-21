FOTO Pokopana ikona HNL-a Mladen Bartolović, bilo je emotivno u Nuštru...
Omiljeni nogometaš i legenda Cibalije, koji je ostavio dubok trag i u Hajduku i Dinamu, preminuo je u ponedjeljak u 49. godini. Na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni prijatelji, suigrači i navijači, ujedinjeni u boli zbog odlaska velikog čovjeka i sportaša
U prizoru koji najbolje svjedoči o tome koliki je Mladen bio čovjek, jedni uz druge stajali su pripadnici vinkovačkih Ultrasa i splitske Torcide, navijači čija su rivalstva nestala pred poštovanjem prema legendi koja je s ponosom nosila dresove njihovih klubova.
Otišao je tiho, baš onako kako je i živio. Rijetki su sportaši o kojima baš nitko nikada nije rekao ružnu riječ, a Bartol je bio jedan od njih. "Izgubio sam dragog prijatelja, ostaje velika praznina", jedva je izustio njegov vjenčani kum i suigrač Mario Lučić, dok su se drugi prisjećali njegove skromnosti.
"Bio je tih momak koji se nikad nije gurao u prvi plan. To ga je možda koštalo i uspješnije karijere, ali on je bio takav, radišan i pošten", rekao je bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić. Njegov osmijeh i vedrina, čak i u najtežim danima borbe s bolešću, ostat će urezani u sjećanje svima koji su ga poznavali.
A na terenu je bio sve samo ne tih. Eksplozivan, nepredvidiv i ubojit, Mladen Bartolović bio je istinska ikona HNL-a. Za svoju Cibaliju odigrao je 255 utakmica i postao njen najbolji strijelac u povijesti Prve HNL s 58 golova.
Navijači Hajduka vječno će pamtiti njegov legendarni "ringišpil" kojim je 2008. na Maksimiru "slomio" kompletnu obranu Dinama, dok će ga se navijači Dinama sjećati kao igrača koji je s njihovim klubom osvojio Hrvatski kup 2004. godine. Igrao je i za Segestu, Zagreb, Saarbrücken i iranski Foolad, a upisao je i 17 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Koliko je bio cijenjen, najbolje se vidjelo tijekom njegove višegodišnje bitke s opakom bolešću. Cijela nogometna Hrvatska bila je uz njega. Igrači Dinama i Hajduka na derbije su izlazili u majicama podrške "Drži se, Mladene", a organizirane su i brojne humanitarne utakmice za pomoć u njegovu liječenju.
Nakon igračke karijere, svoju ljubav prema nogometu prenosio je na mlađe generacije kao trener u omladinskom pogonu Cibalije, ostavivši neizbrisiv trag u svojoj zajednici. "Bio si i ostao primjer kakvi ljudi moramo biti", oprostio se od njega Sergej Jakirović, saževši misao svih koji su danas u Nuštru ispratili velikog Mladena Bartolovića.