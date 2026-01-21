Naši Portali
UPOZORENJE LEGENDE

Barakude idu po polufinale Eura i okršaj sa Srbijom: 'To je cijena koju morate platiti'

World Aquatics Championships
JEREMY LEE/REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
21.01.2026.
u 07:00

Talijanski izbornik Campagna učenik je velikog Ratka Rudića a Rovinjanin Goran Volarević već osmu godinu radi kao trener vratara

S obzirom na to da je najdugovječniji među svim izbornicima na ovom Prvenstvu Europe, Alessandru Campagni bit će ovo jedan od bezbrojnih dvoboja s Hrvatskom s kojom je običavao i sparirati za velika natjecanja. Campagna je inače učenik velikog Ratka Rudića za kojeg ima samo riječi divljenja i poštovanja. Inače, poznanicima iz finala Svjetskog prvenstva 2024., ovo će biti prva sljedeća utakmica s ogromnim ulogom a to je ulazak u polufinale EP-a.

- I mi smo i vi ste izgubili od Grčke za koju sam rekao još i prije Prvenstva da su spremni za zlato i da će ga negdje i nekad i osvojiti. Protiv njih mi smo igrali odlično, uz neke pogreške koje idu uz neiskustvo nekih naših igrača. No, to je cijena koju morate platiti kada imate mlad tim. S druge strane, kao takvi, borimo se do kraja i da nismo bili u zaostatku od pet pogodaka, mi smo se s našim brzim kontrama mogli posve vratiti.

U srijedu će Talijani na, po igračkim karakteristikama, na slična suparnika.

- Hrvatska ima dva jaka centra kao i Grčka a i Burić može igrati centra. Da, to su vrlo slične momčadi po karakteristikama no budemo li igrali hrabro u jednom meču se može sve dogoditi. Optimist sam da možemo odigrati jako dobar meč.

Je li Talijanima bio problem što su tek u petom nastupu na EP-u igrali s nekim od top reprezentacija?

- Za nas ništa nije lako. No, zato smo u pripremama odigrali pet jakih utakmica, baš zato što će prve četiri biti nešto lakše, da moju igrači osjete snagu igrača iz vrhunskih reprezentacija. Protiv Hrvatske morat ćemo unaprijediti našu obranu s igračem manje. Ako je ona uspješna 60-65 posto onda to i na suparnika psihološki djeluje a ako je to 40-45 posto onda su to dva-tri pogotka više za suparnika - ističe Campagna.

Od hrvatskih igrača Talijane zacijelo najbolje poznaje Rino Burić, igrač Pro Recca, u kojem igra i Francesco Condemi. A obojici je zajednički trener Sandro Sukno.

- Rino je sjajan suigrač i još bolji momak s kojim se dosta družim. Sukno je pak najbolji trener kojeg sam ikad imao i koji mi je omogućio da rastem kao igrač. O njemu sve govore njegovi rezultati - kazuje Condemi i najavljuje okršaj sa znatno iskusnijom Hrvatskom.

- U ovakvim utakmicama iskustvo je važno. Vi imate puno top igrača, ono što mi sada nemamo, no nama je to dodatna motivacija. Dakako, kada ste neiskusni i kada ponekad poželite previše onda se događaju i pogreške. No, bez ovakvih utakmica nema igračkog razvoja. To što dobijete kroz ovakvu utakmicu ne možete utrenirati, vi to morate odigrati.
Ključne riječi
Italija Hrvatska vaterpolo reprezentacija EP vaterpolo 2026.

