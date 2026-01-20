Sad je jasno: Sprema se okršaj Hrvatske i Srbije! Treba se dogoditi još samo jedno...

I prije njihove utakmice zadnjeg kola protiv Crne Gore (danas u 20.30 sati), postalo je jasno da će Srbija zauzeti prvo mjesto u njihovoj skupini E na Europskom prvenstvu u Beogradu. Naime, reprezentacija Mađarske tek je nakon boljeg izvođenja peteraca pobijedila Španjolsku (ukupno 15:14) pa je za to slavlje dobila dva boda. To znači, a vidite to i na tablici ispod, da je Srbija s 11 bodova prva, a Mađarska druga, zbog pobjede Srba u međusobnom dvoboju. Španjolska je ostala na 10...

A to znači samo jedno. Pobijedi li Hrvatska u srijedu od 20.30 Italiju i izbori li polufinale, u njemu će igrati protiv Srbije! Hrvatska ne može biti prva u skupini sve i da Grčka u svom zadnjem susretu nekim čudom izgubi od Rumunjske zbog poraza u međusobnoj utakmici. Dakle, u prvom polufinalu, u petak od 17 sati igrat će Grci i Mađari, a onda od 20.30 Srbija protiv.... Hrvatske ili Italije.

Podsjetimo, Hrvatskoj treba bilo kakva pobjeda. Može u regularne 32 minute, može i nakon peteraca, dakle na isti način kako su Mađari danas slavili protiv Španjolaca. Oni su, doduše, gol za 11:11 primili u posljednjoj sekundi utakmice, no to ih nije omelo da kroz bolje izvođenje kaznenih udaraca dođu do polufinala.

Napomenimo i to da će Španjolci, kao trećeplasirani u svojoj skupini, već u četvrtak od 20.30 sati igrati ogled za peto mjesto na Europskom prvenstvu. Dakle, izgubi li Hrvatska od Italije, morat će odigrati i onu "nevažnu" utakmicu za plasman, i to već 22 sata nakon završetka napetog dvoboja s Talijanima. I nije baš neka utješna nagrada...