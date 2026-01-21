Naši Portali
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
VL
Autor
Stjepan Meleš
BARAKUDE ISPALE

Hrvatska poražena u dramatičnom okršaju za polufinale Eura protiv Italije (10:13)

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
F.S./ATAImages/PIXSELL
21.01.2026. u 19:26
Naši vaterpolisti nisu uspjeli dobiti Talijane u borbi za polufinale u Beogradu
HRVATSKA
10-13
ITALIJA
Europsko vaterpolsko prvenstvo, 18.00, Arena, Beograd
KRAJ UTAKMICE
10:13

Nismo realizirali 7 na 6, priča je završena. 

10:12

Sjajan šut Balzarinija za novih plus dva. 

10:11

Burić ponovno pogađa s igračem više. 

9:11

Mini serija Talijana od 3:1, pogodio je Gratta. 

9:10

Fatović zabija za gol zaostatka. 

VAR - Video Assistant Referee
8:10 (VAR - Video Assistant Referee)

Hrvatskoj je poništen gol, Italija iz petereca preko Ferrera ide na plus dva.

8:9

Ferrero zabija iz peterca. 

8:8

Bukić silovito s igračem više. 

7:8

Gianazza je ugurao loptu u praznu mrežu. 

4. ČETVRTINA

Imamo prvi napad u zadnjoj dionici.

KRAJ 3. ČETVRTINE

Deseta obrana Bijača.

7:7

Brza realizacija i drugi pogodak Burića.

6:7

Bruni je ostao sam ispred Bijača i pogodio.

6:6

Nakon VAR provjere dobili smo peterac, Fatović je zabio. 

5:6

Vukičević je majstorski zabio pokraj bloka.

4:6

Harkov silovito puca i smanjuje na minus dva. 

3:6

Di Somma je uputio snažan šut s lijeve strane i precizno pogodio za plus 3 i 6:3.

3. ČETVRTINA

Talijani imaju prvi napad. 

KRAJ 2. ČETVRTINE

Loša igra naših u fazi napada, bez pogotka smo u ovoj dionici.

3:5

Del Basso je zabio za 5:3. Talijani prvi put imaju +2.

3:4

Italija ponovno vodi. Sada je zabio Ferrero za 4:3.

2. ČETVRTINA

Imamo prvi napad u drugoj dionici. 

KRAJ 1. ČETVRTINE
3:3

Sada se priznaje pogodak Žuvele s igračem više. 

VAR - Video Assistant Referee
2:3 (VAR - Video Assistant Referee)

Ništa od našeg vodstva jer je nakon VAR provjere dosuđen peterac, Condemi je strijelac.

3:2

Brzo se reagirali na igrača više i evo nam prvog vodstva, strijelac je Žuvela. 

2:2

Sjajno smo odradili igrača više, Burić zabija za izjednačenje. 

1:2

Alesiani zabija za novo vodstvo Talijana.

Lazić pogađa okvir gola. 

1:1

Fatović izjednačava s igračem više. 

0:1

Dolce zabija za prednost Talijana.

Vrlić je promašio zicer pred golom Italije. 

1. ČETVRTINA

Počela je utakmica, imamo prvi napad. 

SASTAVI

Hrvatska: Bijač (G), Marcelić (G), Burić, Fatović, Lončar, Lazić, Bukić, Vukičević, Žuvela, Biljaka, Vrlić, Butić, Harkov, Kržić

Italija: Del Lungo (G), De Michelis (G), Cassia, Alesiani, Del Basso, Ferrero, Di Somma, Dolce, Gianazza, Iocchi Gratta, Bruni, Condemi, Carnesecchi, Balzarini

Izbornik Ivica Tucak odlučio je ostaviti Andriju Bašića izvan sastava uoči ključne utakmice barakuda. 

POLUFINALE SA SRBIJOM

Tko večeras dobije, ulazi u polufinale u kojem ga čeka - Srbija. Domaća reprezentacija osvojila je prvo mjesto u drugoj skupini i čeka boljeg iz ogleda Hrvatske i Italije. U drugom polufnalu sastat će se Grčka i Mađarska, koja je u utorak u dramatičnom dvoboju zadnjeg kola na peterce izbacila Španjolsku. 

A to znači da će Španjolska već sutra od 20.30 sati biti protivnik poraženom iz dvoboja Hrvatske i Italije, u "nevažnom" dvoboju za 5. mjesto na Europskom prvenstvu.

Prođemo li, polufinale između Hrvatske i Srbije na rasporedu je u petak od 20.30 sati.

SITUACIJA

Sve je jasno. Hrvatskoj za plasman u polufinale treba bilo kakva pobjeda nad Italijom. Neovisno o tome bi li Barakude do nje stigle u regularnom vremenu ili nakon eventualnog boljeg izvođenja peteraca, dohvatile bi drugo mjesto u skupini. Grčka je već otprije prva sa svim pobjedama, a ostaje nam jedino dobiti odgovor na pitane tko će biti prvi, a tko drugi.
 

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Nakon lakših zadataka protiv Rumunjske i Turske, danas je dan odluke. Hrvatska i Italija igraju za jedino preostalo mjesto u polufinalu Europskog vaterpolskog prvenstva koje se održava u Beogradu. Čeka nas zanimljiv dvoboj.

Avatar arba_arba
arba_arba
18:04 21.01.2026.

Igraj moja Hrvatska

