Hrvatska poražena u dramatičnom okršaju za polufinale Eura protiv Italije (10:13)

Nismo realizirali 7 na 6, priča je završena.
Sjajan šut Balzarinija za novih plus dva.
Burić ponovno pogađa s igračem više.
Mini serija Talijana od 3:1, pogodio je Gratta.
Fatović zabija za gol zaostatka.
Hrvatskoj je poništen gol, Italija iz petereca preko Ferrera ide na plus dva.
Ferrero zabija iz peterca.
Bukić silovito s igračem više.
Gianazza je ugurao loptu u praznu mrežu.
Imamo prvi napad u zadnjoj dionici.
Deseta obrana Bijača.
Brza realizacija i drugi pogodak Burića.
Bruni je ostao sam ispred Bijača i pogodio.
Nakon VAR provjere dobili smo peterac, Fatović je zabio.
Vukičević je majstorski zabio pokraj bloka.
Harkov silovito puca i smanjuje na minus dva.
Di Somma je uputio snažan šut s lijeve strane i precizno pogodio za plus 3 i 6:3.
Talijani imaju prvi napad.
Loša igra naših u fazi napada, bez pogotka smo u ovoj dionici.
Del Basso je zabio za 5:3. Talijani prvi put imaju +2.
Italija ponovno vodi. Sada je zabio Ferrero za 4:3.
Imamo prvi napad u drugoj dionici.
Sada se priznaje pogodak Žuvele s igračem više.
Ništa od našeg vodstva jer je nakon VAR provjere dosuđen peterac, Condemi je strijelac.
Brzo se reagirali na igrača više i evo nam prvog vodstva, strijelac je Žuvela.
Sjajno smo odradili igrača više, Burić zabija za izjednačenje.
Alesiani zabija za novo vodstvo Talijana.
Lazić pogađa okvir gola.
Fatović izjednačava s igračem više.
Dolce zabija za prednost Talijana.
Vrlić je promašio zicer pred golom Italije.
Počela je utakmica, imamo prvi napad.
Hrvatska: Bijač (G), Marcelić (G), Burić, Fatović, Lončar, Lazić, Bukić, Vukičević, Žuvela, Biljaka, Vrlić, Butić, Harkov, Kržić
Italija: Del Lungo (G), De Michelis (G), Cassia, Alesiani, Del Basso, Ferrero, Di Somma, Dolce, Gianazza, Iocchi Gratta, Bruni, Condemi, Carnesecchi, Balzarini
Izbornik Ivica Tucak odlučio je ostaviti Andriju Bašića izvan sastava uoči ključne utakmice barakuda.
Tko večeras dobije, ulazi u polufinale u kojem ga čeka - Srbija. Domaća reprezentacija osvojila je prvo mjesto u drugoj skupini i čeka boljeg iz ogleda Hrvatske i Italije. U drugom polufnalu sastat će se Grčka i Mađarska, koja je u utorak u dramatičnom dvoboju zadnjeg kola na peterce izbacila Španjolsku.
A to znači da će Španjolska već sutra od 20.30 sati biti protivnik poraženom iz dvoboja Hrvatske i Italije, u "nevažnom" dvoboju za 5. mjesto na Europskom prvenstvu.
Prođemo li, polufinale između Hrvatske i Srbije na rasporedu je u petak od 20.30 sati.
Sve je jasno. Hrvatskoj za plasman u polufinale treba bilo kakva pobjeda nad Italijom. Neovisno o tome bi li Barakude do nje stigle u regularnom vremenu ili nakon eventualnog boljeg izvođenja peteraca, dohvatile bi drugo mjesto u skupini. Grčka je već otprije prva sa svim pobjedama, a ostaje nam jedino dobiti odgovor na pitane tko će biti prvi, a tko drugi.
Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Nakon lakših zadataka protiv Rumunjske i Turske, danas je dan odluke. Hrvatska i Italija igraju za jedino preostalo mjesto u polufinalu Europskog vaterpolskog prvenstva koje se održava u Beogradu. Čeka nas zanimljiv dvoboj.
