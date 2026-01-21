Hrvatska poražena u dramatičnom okršaju za polufinale Eura protiv Italije (10:13)

BIO JE I EUROPSKI PRVAK

Sjećate li ga se? Branio je za Hrvatsku: 'Trenirali smo pored gelera granata, štakori su hodali...'

– Meni su u Dubrovniku sada "braća", a to je više od osvajanja pehara. Osim toga, u to vrijeme nije bilo u vaterpolu novca kakav je danas prisutan pa se igralo srcem. Sjećam se, kada smo 2001. osvojili prvu Ligu prvaka, dobili smo nagradu od 1500 njemačkih maraka i to u bonovima nekog supermarketa – kaže nam Goran Volarević