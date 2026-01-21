UŽIVO OD 20.30 Rukometaši kreću u boj sa Švedskom! Sigurdsson napravio jednu promjenu

Pokrovitelj rubrike
PROMJENA:
Dagur Sigurdsson je za ovu utakmicu odlučio napraviti jednu promjenu - na tribinu će Mateo Maraš, a u sastav se vratio Luka Lovre Klarica
U drugom krugu odigrat ćemo nove četiri utakmice, i to protiv Slovenije, Islanda, Mađarske i Švicarske. Točan redoslijed i satnicu znat ćemo tek nakon današnje utakmice sa Švedskom, a ovako trenutno stoje stvari:
Ako Hrvatska pobijedi Švedsku (prenosimo dva boda):
Hrvatska - Slovenija (petak, 23.1)
Hrvatska - Island (nedjelja, 25.1)
Hrvatska - Mađarska (utorak, 27.1)
Hrvatska - Švicarska (srijeda, 28.1)
Ako Hrvatska remizira ili izgubi od Švedske (prenosimo jedan ili nula bodova):
Hrvatska - Island (petak, 23.1)
Hrvatska - Švicarska (nedjelja, 25.1)
Hrvatska - Slovenija (utorak, 27.1)
Hrvatska - Mađarska (srijeda, 28.1)
I Hrvatska i Švedska su dakle, uvodnim pobjedama nad Gruzijom i Nizozemskom osigurale drugi krug natjecanja u koje ulaze po dvije prvoplasirane reprezentacije. U današnjem međusobniom dvoboju odredit će se tko će s kojeg mjesta krenuti dalje i koliko će prenesenih bodova imati. Pobjednik prenosi dva, poraženi niti jedan, a u slučaju remija, obje će momčadi prenijeti po jedan bod.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 3. kola Europskog rukometnog prvenstva u kojem će se u Malmöu sastati Švedska i Hrvatska. Obje reprezentacije već su osigurale plasman u drugi krug natjecanja, danas ćemo samo saznati s kojeg će mjesta u uvodnoj skupini i s koliko prenesenih bodova krenuti u novo razigravanje.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Stručnjak savjetuje: Ako vam se na rabljenom autu upali ova lampica, odmah ga prodajte
FOTO: Pogledajte tko je sve došao na premijeru 'Svadbe', koja je istodobno prikazana u čak 13 kinodvorana!
VIDEO Trump u Davosu: Bez mene bi već počeo Treći svjetski rat. A želite li da kažem par riječi o Grenlandu?
VIDEO Pogledajte što je ovaj političar rekao Trumpu, svi su ostali u čudu: Pljušte reakcije na njegov ispad
Želite prijaviti greške?
Gdje i zašto su nestali državnici koji će reći “Make Europe great again!”?
Hrvatska raste kao nikad, ali je i život u državi skuplji nego ikad prije
'Družio sam se s bivšim kanibalima, Sjeverna Koreja srušila je sve moje predrasude'
'Tužni su to ljudi koji nemaju vlastiti život ili su nezadovoljni, pa umjesto da se bave sobom, bave se pljuvanjem po drugima'
Još iz kategorije
Ponajbolji igrač Švedske istaknuo najjači adut Hrvatske: 'Meni je to neugodno, znam da je i drugima'
29-godišnji srednji vanjski aktualnog prvaka Europe Magdeburga večeras će odigrati 89 utakmicu za švedsku reprezentaciju, a prvi će puta zaigrati protiv Hrvatske
Idete na rukomet? Evo koliko ćete platiti običnu kavu u Malmöu: 'Bez 60 eura ne izlazite van'
Ne morate se brinuti ni zbog jezične barijere jer većina stanovnika izvrsno govori engleski, a jelovnici su često dostupni na više jezika
Slovence čeka obračun s Hrvatskom, njihov izbornik već je poslao jasnu poruku, evo što je rekao
Izbornik slovenskih rukometaša Uroš Zorman osvrnuo se na sjajna izdanja njegove reprezentacije na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, na kojemu su u uvodnoj skupini upisali sve tri pobjede. Sloveniju u drugom krugu čeka i utakmica protiv Hrvatske, a Zorman je već najavio da se njegovi momci ne misle zaustaviti
Šveđani na dan utakmice s Hrvatskom rade veliku promjenu? Evo kako nas misle iznenaditi
Uoči odlučujućeg dvoboja za prvo mjesto u skupini E Europskog prvenstva, u švedskom taboru odvija se prava drama
On je naše novo otkriće: Ovaj mladić oduševio je Hrvatsku, razgovarali smo s njim
Da mi je netko prije mjesec dana rekao da će se ovo dogoditi, ne bih mu vjerovao. Za mene je već veliki uspjeh bio poziv na širi popis - rekao je dečko iz Brckovljana
Što je bilo, Danci? Neuništivi stroj koji je rastužio Hrvatsku izgubio od Portugala
Rukometaši Portugala priredili su iznenađenje u susretu 3. kola B skupine Europskog prvenstva porazivši u Herningu aktualne olimpijske pobjednike, svjetske prvake i europske doprvake Dance sa 31-29
Evo protiv koga će rukometaši igrati u drugom krugu Eura. Satnica? E to još ne znamo...
Saznali smo imena suparnika, ali još ne znamo ni sat ni dan određene utakmice
Rukometaši su spremni za veliki izazov: 'Znamo koliko vrijedimo, na njima je pritisak...'
Švedska je europski rekorder po broju naslova. Jedina su reprezentacija koja se može pohvaliti s pet zlatnih medalja, uz jedno srebro i jednu broncu
Bocnuo je Hrvatsku: Ove bi mu se riječi mogle obiti o glavu, švedski izbornik nije pazio što priča
Nakon što su i Hrvatska i Švedska osigurale prolazak u drugi krug Europskog prvenstva, njihov međusobni dvoboj u Malmöu odlučivat će o prijenosu bodova. Uoči ključne utakmice, švedski izbornik Michael Apelgren dao je izjave kojima je, čini se, podcijenio snagu hrvatskih navijača, ali i iskazao veliko poštovanje prema momčadi Dagura Sigurdssona
VIDEO Koliko smo moćni: Snimka iz svlačionice hrvatskih rukometaša govori sve
U jeku Europskog prvenstva na društvenim mrežama pojavila se snimka koja otkriva nevjerojatnu povezanost hrvatskih rukometaša. Prikazuje trenutke iz tunela uoči važne utakmice i svjedoči o obiteljskoj atmosferi o kojoj je govorio i kapetan Ivan Martinović