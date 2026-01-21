Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
vecernji.hr
SPEKTAKL U MALMÖU

UŽIVO OD 20.30 Rukometaši kreću u boj sa Švedskom! Sigurdsson napravio jednu promjenu

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Petter Arvidson/PIXSELL
21.01.2026. u 18:30
Utakmicu 3. kola Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Švedske pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
ŠVEDSKA
-
HRVATSKA
Europsko rukometno prvenstvo - 3. kolo, 20.30, Malmö Arena, Švedska

PROMJENA: 

Dagur Sigurdsson je za ovu utakmicu odlučio napraviti jednu promjenu - na tribinu će Mateo Maraš, a u sastav se vratio Luka Lovre Klarica

PROTIV KOGA DALJE IGRAMO?

U drugom krugu odigrat ćemo nove četiri utakmice, i to protiv Slovenije, Islanda, Mađarske i Švicarske. Točan redoslijed i satnicu znat ćemo tek nakon današnje utakmice sa Švedskom, a ovako trenutno stoje stvari:

Ako Hrvatska pobijedi Švedsku (prenosimo dva boda):
Hrvatska - Slovenija (petak, 23.1)
Hrvatska - Island (nedjelja, 25.1)
Hrvatska - Mađarska (utorak, 27.1)
Hrvatska - Švicarska (srijeda, 28.1)

Ako Hrvatska remizira ili izgubi od Švedske (prenosimo jedan ili nula bodova):
Hrvatska - Island (petak, 23.1)
Hrvatska - Švicarska (nedjelja, 25.1)
Hrvatska - Slovenija (utorak, 27.1)
Hrvatska - Mađarska (srijeda, 28.1)

SITUACIJA

I Hrvatska i Švedska su dakle, uvodnim pobjedama nad Gruzijom i Nizozemskom osigurale drugi krug natjecanja u koje ulaze po dvije prvoplasirane reprezentacije. U današnjem međusobniom dvoboju odredit će se tko će s kojeg mjesta krenuti dalje i koliko će prenesenih bodova imati. Pobjednik prenosi dva, poraženi niti jedan, a u slučaju remija, obje će momčadi prenijeti po jedan bod.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 3. kola Europskog rukometnog prvenstva u kojem će se u Malmöu sastati Švedska i Hrvatska. Obje reprezentacije već su osigurale plasman u drugi krug natjecanja, danas ćemo samo saznati s kojeg će mjesta u uvodnoj skupini i s koliko prenesenih bodova krenuti u novo razigravanje.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još