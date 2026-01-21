Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump odustao od uvođenja novih carina europskim državama: 'Imao sam produktivan sastanak'
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BEČ POVLAČI CRTU

Nova pravila u Austriji nakon slučaja iz Hrvatske: 'Bolovanje nije godišnji odmor'

Doznake za bolovanje
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
21.01.2026.
u 09:12

U pozadini ove odluke stoje slučajevi koji su zapalili javnost. Jedan od njih odnosi se na medicinsku sestru koja je, iako na dugotrajnom bolovanju, otputovala u Južnu Afriku. Obrana? Put je bio rezerviran ranije

Austrijsko zdravstveno osiguranje Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) povlači crtu. I to debelu. Nakon niza javno eksponiranih slučajeva u kojima su osiguranici za vrijeme dugotrajnog bolovanja putovali izvan zemlje, poruka iz Beča postala je jasna, gotovo gruba. „Bolovanje nije godišnji odmor“, rekao je generalni direktor Bernhard Wurzer i najavio hitno postrožavanje pravila. Bez okolišanja.

Dosad je sustav funkcionirao na povjerenju i medicinskoj procjeni, ali očito – previše rastezljivo. Sada se pravila stežu. Odmah. Liječnička služba ÖGK-a dobit će veću ulogu i veće ovlasti, a svaki zahtjev za promjenom mjesta boravka tijekom bolovanja prolazit će kroz detaljnu, gotovo forenzičku analizu. Je li putovanje doista dio terapije ili je to samo drukčije ljetovanje? Upravo će se to pitati liječnici, piše Fenix-magazin.

Naravno, ne poriče se da kod određenih stanja – poput burnouta, anksioznih poremećaja ili psihosomatskih problema – promjena okoline može pomoći. Ali više neće biti dovoljno reći: “Treba mi more.” Procjena će morati biti konkretna, argumentirana, medicinski utemeljena. U suprotnom, putovanje se neće odobriti. Pogotovo ako miriše na izgovor za godišnji odmor.

U pozadini ove odluke stoje slučajevi koji su zapalili javnost. Jedan od njih odnosi se na medicinsku sestru koja je, iako na dugotrajnom bolovanju, otputovala u Južnu Afriku. Obrana? Put je bio rezerviran ranije. No u očima javnosti – i sustava – to više nije bilo dovoljno dobro objašnjenje.

Infografika: Tko ide najviše na bolovanje?
Infografika prikazuje postotak zaposlenih koji su bili odsutni s posla u Europskoj uniji. Prema podacima za 4. kvartal 2022., najviše zaposlenih koju su odsutni s posla u Europskoj uniji zabilježeno je u Finskoj (14,8%), Francuskoj (14.7%) i Švedskoj, a najmanje u Rumunjskoj (2,4%), Bugarskoj (3,0%) i Grčkoj (4,8%). U Hrvatskoj je u istom razdoblju 9,0% zaposlenih bilo odsutno s posla što je ispod prosjeka Europske unije (9,8%). Photo: Marko Picek/PIXSELL
Foto: Marko Picek//PIXSELL

Drugi slučaj, daleko slojevitiji, vodio je u Hrvatsku. Muškarac s dijagnozom burnouta proveo je dva tjedna na Jadranu. Put mu je bio odobren kao medicinski opravdana promjena okoline, ali upravo takvi primjeri otvorili su pitanje: gdje prestaje terapija, a počinje odmor? Thomas, kako ga navodi redakcija Heute.at, godinama je radio na visokim pozicijama u energetskom sektoru. Sve dok se nije slomio. Tinitus, vrtoglavice, napadaji panike, potpuni gubitak apetita. Sa 182 centimetra visine spao je na 68 kilograma. Tri mjeseca nakon dijagnoze, 2011. godine, zatražio je dopuštenje za put u Hrvatsku.

U Istru je otišao automobilom sa suprugom i prijateljima. Bitno mu je bilo znati da se u svakom trenutku može vratiti kući. Tvrdi da u pitanju nije bio odmor. Nije bilo uživanja, planova, razgledavanja. Priroda, mir, tišina. „Sjeme oporavka“, kako kaže. Nakon povratka – vratilo mu se samopouzdanje. Nekoliko mjeseci kasnije, povratak na posao.

Ali sustav se više ne želi oslanjati na osobne priče, koliko god uvjerljive bile. Novi pravilnik o bolesnicima (Krankenordnung) već se priprema i trebao bi jasno definirati granicu koja je dosad bila mutna. Što je terapija, a što bijeg. Što je nužno, a što luksuz. Za pacijente to znači jedno: svako putovanje tijekom bolovanja, osobito ono izvan granica Austrije, bit će pod povećalom. Bez iznimki, bez improvizacija. A klasični godišnji odmori tijekom bolovanja? Kako sada stvari stoje, izgleda da su u Austriji stvar prošlosti.

Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
Ključne riječi
Austrija godišnji odmor bolovanje

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar fidelio
fidelio
10:29 21.01.2026.

Pa ako je riječ o burnoutu, onda je godišnji odmor par tjedana uz psihofarmake najbrža terapija, tu baš nema problema. Problem je ako si na bolovanju pola godine i onda ti dosadi pa počneš jedriti... Svijet voli crno-bijele scenarije, ali stvarnost je fini spektar...

DU
duzojanko
18:01 21.01.2026.

Lako za Austriju, ovdje u Hrvatskoj treba reda puno više za bolovanja. Ovdje tko donese veću vrećicu darova doktoru i sestri, kad idu kući, ne mogu vrećice staviti u auto, taj je na bolovanju. A tko ne donese ništa i stvarno ga boli. Kod nas ne može na bolovanje. Mora ići na posao i trpiti bolove. Po inspekcija a našim. To je u redu. Konkretno Plitvice, malo naselje Mukinje, ambulanta Mukinje.

HR
Hrvatska385
12:37 21.01.2026.

Ono što u Hrvatskoj spominju kao krimen Sirijcima i Afganistancima to zapravo obilato rade Hrvati u Austriji..izigravaju sustav kao i svi foskjaci u Austriju..sada je Austrijancima prekipjelo i ne prave razliku između muslimana i Hrvata te Srba jer jako dobro znaju da su svi oni zapravo isti!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!