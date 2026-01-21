Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump odustao od uvođenja novih carina europskim državama: 'Imao sam produktivan sastanak'
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tenis

Ovo je dnevna rutina i prehrana zbog koje je Novak Đoković i dalje na svjetskom vrhu

Australian Open
TINGSHU WANG/REUTERS
Autor
Željko Janković
21.01.2026.
u 21:06

- Sam trenutak kada se probudim uvijek je molitva. Uvijek je to izraz zahvalnosti, prije svega, što sam živ, što imam još jednu priliku proživjeti taj dan - kaže Novak Đoković

- Osjećam se kao da mogu pobijediti bilo koga.
S 38 godina, Novak Đoković cilja na svoj 11. Australian Open. A iza karijere koja traje više od dva desetljeća stoji nevjerojatna priča o fitnessu i rigoroznoj rutini treninga.

„Gledajte, znam da kada sam zdrav, kada mogu složiti sve dijelove slagalice u određenom danu... Da nemam to samopouzdanje, ne bih sjedio ovdje i razgovarao s vama niti se natjecao - pričao je Novak Đoković u podcastu s Benom Johnsonom.

- Sam trenutak kada se probudim uvijek je molitva. Uvijek je to izraz zahvalnosti, prije svega, što sam živ, što imam još jednu priliku proživjeti taj dan - kaže Novak.

Zatim trenira vježbajući tenis ili neke druge aktivnosti na otvorenom. Srpski sportaš voli aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla, planinarenja i plivanja. Osim tenisa, Novak Đoković voli igrati i druge sportove poput nogometa i košarke, padela ili stolnog tenisa.

- Kad završim s aktivnim dijelom dana, dolazi dio za opuštanje. Saunu ili ledenu kupku prije nego što se opustim nakon aktivnosti cijeli dan...

Prava prekretnica za Đokovića bio je prelazak na bezglutensku dijetu. Davne 2010. godine, na Davis Cupu 2010. godine, Đokoviću je dijagnosticirana osjetljivost na gluten i mliječne proizvode. Kasnije je čak priznao: 

- Odjednom se dogodio X faktor, promjena u mojoj prehrani koja je omogućila mom tijelu da funkcionira onako kako je trebalo“

Njegova dnevna prehrana počinje nakon jutarnje molitve. Novak Đoković pije mlaku vodu s prstohvatom soli, malo limunovog soka i mješavinom za hidrataciju.

Njegovi omiljeni smoothieji sadrže mješavinu bobičastog voća, datulja, superhrane „maca prah“ i sjemenki konoplje. Novak Đoković ponekad dodaje plavu spirulinu i rekao:
- Koja nema dobar okus - odvratna je, ali prikrivena u smoothieju. Volim datulje, mogu ih piti cijeli dan...

Sportaš izbjegava kavu, ali povremeno uživa u zelenom čaju.
Njegova večera uključuje piletinu pečenu s limunom, juhu od mrkve i đumbira, zelenu salatu, pečene rajčice i Cezar salatu od kelja. Ostale namirnice uključene u prehranu Novaka Đokovića su veganski sir, sjemenke, leća, riba, voće, grah, povrće, bijelo meso i zdrava ulja.

Ključne riječi
ishrana Trening Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!