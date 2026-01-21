Ovo je dnevna rutina i prehrana zbog koje je Novak Đoković i dalje na svjetskom vrhu

- Osjećam se kao da mogu pobijediti bilo koga.

S 38 godina, Novak Đoković cilja na svoj 11. Australian Open. A iza karijere koja traje više od dva desetljeća stoji nevjerojatna priča o fitnessu i rigoroznoj rutini treninga.

„Gledajte, znam da kada sam zdrav, kada mogu složiti sve dijelove slagalice u određenom danu... Da nemam to samopouzdanje, ne bih sjedio ovdje i razgovarao s vama niti se natjecao - pričao je Novak Đoković u podcastu s Benom Johnsonom.

- Sam trenutak kada se probudim uvijek je molitva. Uvijek je to izraz zahvalnosti, prije svega, što sam živ, što imam još jednu priliku proživjeti taj dan - kaže Novak.

Zatim trenira vježbajući tenis ili neke druge aktivnosti na otvorenom. Srpski sportaš voli aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla, planinarenja i plivanja. Osim tenisa, Novak Đoković voli igrati i druge sportove poput nogometa i košarke, padela ili stolnog tenisa.

- Kad završim s aktivnim dijelom dana, dolazi dio za opuštanje. Saunu ili ledenu kupku prije nego što se opustim nakon aktivnosti cijeli dan...

Prava prekretnica za Đokovića bio je prelazak na bezglutensku dijetu. Davne 2010. godine, na Davis Cupu 2010. godine, Đokoviću je dijagnosticirana osjetljivost na gluten i mliječne proizvode. Kasnije je čak priznao:

- Odjednom se dogodio X faktor, promjena u mojoj prehrani koja je omogućila mom tijelu da funkcionira onako kako je trebalo“

Njegova dnevna prehrana počinje nakon jutarnje molitve. Novak Đoković pije mlaku vodu s prstohvatom soli, malo limunovog soka i mješavinom za hidrataciju.

Njegovi omiljeni smoothieji sadrže mješavinu bobičastog voća, datulja, superhrane „maca prah“ i sjemenki konoplje. Novak Đoković ponekad dodaje plavu spirulinu i rekao:

- Koja nema dobar okus - odvratna je, ali prikrivena u smoothieju. Volim datulje, mogu ih piti cijeli dan...

Sportaš izbjegava kavu, ali povremeno uživa u zelenom čaju.

Njegova večera uključuje piletinu pečenu s limunom, juhu od mrkve i đumbira, zelenu salatu, pečene rajčice i Cezar salatu od kelja. Ostale namirnice uključene u prehranu Novaka Đokovića su veganski sir, sjemenke, leća, riba, voće, grah, povrće, bijelo meso i zdrava ulja.