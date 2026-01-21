Naši Portali
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
PREMIJER GOLOB POTVRDIO

I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir

Maša Taušan/Hina
21.01.2026.
u 19:11

Međunarodni poredak, u kojem su Ujedinjeni narodi igrali središnju ulogu, služio je Sloveniji, cijeloj Europi i šire, tako da smo desetljećima živjeli u miru, naglasio je premijer

Slovenski premijer Robert Golob izjavio je u srijedu da još nije došlo vrijeme da se Slovenija pridruži tzv. Odboru za mir koji vodi američki predsjednik Donald Trump, a osnovni element koji ga brine je da je mandat odbora preširok i da bi mogao opasno potkopati međunarodni poredak utemeljen na Povelji UN-a. Međunarodni poredak, u kojem su Ujedinjeni narodi igrali središnju ulogu, služio je Sloveniji, cijeloj Europi i šire, tako da smo desetljećima živjeli u miru, naglasio je premijer.

"Rizik od razgradnje poretka Ujedinjenih naroda ono je što je zaista najviše zabrinjavajuće", kazao je, dodajući da u širem kontekstu "takav odbor premašuje, s jedne strane, ovlasti koje bi proizašle iz rezolucije Vijeća sigurnosti, a s druge strane, premašuje i ono što bismo željeli kao suverena država." Dodao je da bi Slovenija u okviru užeg mandata koji bi regulirao poslijeratnu obnovu Gaze i možda Zapadne obale prihvatila suradnju.

Golob je također najavio da neće prisustvovati potpisivanju osnivačke povelje odbora u Davosu u četvrtak, ali će se navečer u Bruxellesu sastati s čelnicima ostalih članica EU-a. Kako je rekao, tražit će jedinstvo i odlučnost svih europskih zemalja da daju odgovor koji je zajednički i u kojem će pravo na teritorijalni integritet, suverenitet i nepovredivost granica, uključujući i na Grenlandu, biti na prvom mjestu. Po Golobovim riječima, Slovenija slanjem dva časnika na Grenland također šalje poruku da brani osnovno načelo teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica. "Za Sloveniju ne može biti drugog načina nego podržati suverenitet i teritorijalni integritet", naglasio je, ponavljajući stav da Grenland pripada Grenlanđanima.
Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
Ključne riječi
Donald Trump odbor za mir Slovenija slovenski premijer robert golob

