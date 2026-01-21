FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio je prerađenu fotografiju karte SAD-a na kojoj su Kanada, Grenland, Venezuela i Kuba prikazani kao dio američkog teritorija, prenosi kanadski CBC.

Slika je očito umjetno generirana i razlikuje se od originalne fotografije snimljene u kolovozu prošle godine tijekom posjeta čelnika NATO-a Bijeloj kući, kada su Trumpa u Ovalnom uredu posjetili, između ostalih, britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Na izvornoj fotografiji vidljiva je uobičajena karta Sjedinjenih Država bez ikakvih promjena granica, dok je u verziji koju je Trump objavio karta digitalno izmijenjena tako da uključuje te zemlje kao američke teritorije.