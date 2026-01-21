Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE ZANIMA GA SAMO GRENLAND

FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio

Donald Trump/Truth Social/Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 19:09

Slika je očito umjetno generirana i razlikuje se od originalne fotografije snimljene u kolovozu prošle godine tijekom posjeta čelnika NATO-a Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio je prerađenu fotografiju karte SAD-a na kojoj su Kanada, Grenland, Venezuela i Kuba prikazani kao dio američkog teritorija, prenosi kanadski CBC.

Slika je očito umjetno generirana i razlikuje se od originalne fotografije snimljene u kolovozu prošle godine tijekom posjeta čelnika NATO-a Bijeloj kući, kada su Trumpa u Ovalnom uredu posjetili, između ostalih, britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Na izvornoj fotografiji vidljiva je uobičajena karta Sjedinjenih Država bez ikakvih promjena granica, dok je u verziji koju je Trump objavio karta digitalno izmijenjena tako da uključuje te zemlje kao američke teritorije.

Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
Ključne riječi
SAD Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!